Ana Rosa confiesa que le robaron el coche el día después de comprarlo

LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 12 septiembre 2018, 20:09

La presentadora Ana Rosa no parece haber pasado el verano de su vida. Tras la detención de su marido, Juan Muñoz, por contratar supuestamente al comisario de Policía José Manuel Villarejo para realizar un chantaje, Quintana ha confesado en 'El programa de Ana Rosa' haber pasado por otro desagradable suceso. La periodista ha revelado haber sufrido el robo de su coche, justo la mañana siguiente de haberlo sacado del concesionario.

El hurto tuvo lugar en la misma puerta de su casa, según ha relatado la presentadora en su magazine matinal, aprovechando la tertulia sobre el incremento del robo de vehículos. «Me robaron el coche nuevo. No me llegué a dar un paseo. Según salió del concesionario, lo aparcamos en casa y, a la mañana siguiente, no estaba», ha detallado la empresaria durante el programa.

La confesión ha llegado tras la oportuna pregunta de Joaquín Prat a la presentadora: «¿Alguna vez te han robado el coche?». Así daba paso el reportaje sobre el tema de los hurtos de vehículos que ha destapado el último susto de Ana Rosa.