Ana Rosa explica por qué faltó ayer al trabajo por primera vez en 15 años

La presentadora Ana Rosa Quintana faltó este lunes al trabajo, por primera vez en 15 años. Jordi Prat tuvo que ponerse al frente de El programa de Ana Rosa porque la presentadora se encontraba indispuesta. La ausencia de Quintana sorprendió a sus fieles espectadores y fue comentada por la falta de explicaciones oficiales al respecto en el programa, aunque Telecinco reveló que la periodista se levantó «indispuesta» pero que no era «nada grave».

Hoy martes Ana Rosa se incorporaba al programa y durante la habitual conexión con Ya es mediodía, el espacio presentado por Sonsoles Ónega, no han faltado los comentarios sobre su falta: «¡Hombre Ana Rosa! ¡Qué bien te veo! Que para un día que faltas fíjate la que se ha liado», comentaba su compañera de cadena.

«Aprovecho para decir que una es humana y ya saben ustedes el virus éste gastrointestinal que hay ahora... », contestaba la presentadora al comentario de Ónega. Quintana, mostrando una botella de Aquarius que tenía bajo la mesa, añadía: «Me encuentro fenomenal, muchas gracias». «En casi 15 años no he faltado ningún día pero es que ayer era imposible. No me podía mover del cuarto de baño», detallaba con naturalidad la presentadora sobre su indisposición.