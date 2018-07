Aitana, la joven acosada en un viaje a Valencia con BlaBlaCar, denuncia los hechos Coche en una carretera valenciana. / Damián Torres Desde la compañía le han mostrado su apoyo, además de ofrecerle ayuda psicológica LAS PROVINCIAS Miércoles, 25 julio 2018, 21:33

El infierno que vivió Aitana en un viaje a Valencia con BlaBlaCar ya está denunciado. Así lo ha notificado la joven a través de su cuenta personal en Twitter, el mismo cauce que utilizó para hacer pública la historia de acoso y presión que aguantó durante el trayecto que había solicitado a través del servicio de contacto con conductores.

La joven recibió comentarios como «¿Por qué no te ha llevado él (referencia al novio) a Valencia en vez de dejar que vayas con un conductor que es psicópata?», «¿Ya le has dicho a tu novio que estás sentada con un psicópata que te quiere raptar?» e incluso «Dile a tus padres que no vas a llegar...» durante el viaje entre Madrid y Valencia.

La historia empezó con Aitana solicitando viajar con un conductor, como reconoció hacer en ocasiones anteriores como usuaria de BlaBlaCar. El conductor llegó tarde, cerca de una hora y quince minutos después de lo que se había pedido. Al acceder resultó ser que el que conducía y el copiloto eran extranjeros, el único español era su compañero de parte trasera de vehículo. Este estuvo, según daría a conocer la joven, todo el trayecto haciéndole comentarios diversos en una situación de acoso, además de amenazarla con «raptarla».

Incluso este varón, del que se desconoce la identidad, le comentó a la joven que no le dejarían en Valencia como ella tenía previsto y que se iría a Alicante con el resto de ocupantes. Aitana aprovechó para escapar del infierno en un parón en Valencia para recoger a otro ocupante.

Voy a contar lo que me acaba de pasar en un viaje de blablar porque tengo una impotencia y un pánico en el cuerpo que es que no sé qué hacer — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Pues Aitana volvería a hablar sobre lo ocurrido días después, también a través de su cuenta en Twitter, comentando que la denuncia ya está puesta y que en todo momento ha estado en contacto con trabajadores de BlaBlaCar. La empresas, desde el primer momento, se ofreció para ayudar a la joven y haber denuncia presentada informó que había dado de baja de la plataforma al conductor con el que Aitana había solicitado el trayecto.

La joven ha querido zanjar el asunto con una frase que espera que pueda servir para otros usuarios: «lo importante de esto no es lo que me pasó o me pudo haber pasado sino concienciar sobre el hecho de que por mucha información que tengas del conductor, no sabes quién más viaja con él».