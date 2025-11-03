Las zancadas de Kipchoge ya se alejan de Valencia El mito keniano anunció que deja el atletismo al máximo nivel | El autor del segundo maratón más rápido de la historia dijo en 2023 que la ciudad del Turia tenía el «recorrido más rápido» y que algún día participaría en él

En el momento en que Eliud Kipchoge (Kenia, 5 de noviembre de 1984) ha bajado su ritmo de carrera es cuando más rápido se ha alejado de Valencia. El mito del atletismo ha decidido abandonar el máximo nivel. Ha admitido que a sus 41 años era el momento de embarcarse en nuevos proyectos. El autor del segundo maratón más rápido de la historia –sólo por detrás de Kelvin Kiptum– correrá siete pruebas de 42.195 metros en siete continentes en los próximos dos años. El dos veces campeón olímpico lanzará la 'Gira Mundial Eliud Kipchoge' para recaudar fondos para su fundación, que apoya proyectos en educación y medio ambiente. El fondista anunció que quería afrontar nuevos retos, como «correr en la Antártida» o participar en una carrera de «50 km en Arabia Saudita».

Pruebas de exigencia menor que hacen que se esfume el sueño de Valencia, de ver cómo flota el keniata sobre el asfalto del Turia. La carrera de diciembre no es un Major pero como si lo fuera. No está entre las siete principales pero por organización, trazado y participación sí lo está. Juan Roig idealizaba ese récord del mundo por el mejor de todos los tiempos. Y eso que hace dos años fijaba la ciudad como un gran objetivo: «Absolutamente sí, porque es el recorrido más rápido. Algún día mis zancadas recorrerán las calles de Valencia».

Marc Roig, seleccionador de élite del Maratón y Medio Maratón de Valencia e integrante del NN Running Team, equipo de Eliud Kipchoge, nunca ha ocultado que ha intentado traerlo. «Es muy difícil conseguirlo, pero nosotros tenemos una prueba de mucha calidad y el presupuesto necesario», decía en 2023. El trabajo se hizo pero no se alinearon los astros, como sí ocurrió finalmente en Nueva York, donde jamás había corrido Kipchoge.

En la Gran Manzana se produjo, seguramente, el último baile de los dos más grandes. El keniata coincidió con el etíope Kenenisa Bekele (43 años), quizás el mejor corredor de 5.000 y 10.000 metros de la historia con permiso de Haile Gebrselassie. Durante 22 años los duelos han sido extraordinarios. Pero su momento triunfal ya ha pasado. Kipchoge sufrió en Nueva York su peor maratón como corredor de élite –acabó en el puesto 17 con un tiempo de 2'14''36–, en una prueba en la que venció el también keniata Benson Kipruto, primer atleta masculino en ganar en cuatro Majors diferentes tras hacerlo antes Kipchoge y el ex plusmarquista mundial Wilson Kipsang.

Con Nueva York se cierra el círculo. Resultaba extraño que Kipchoge todavía no hubiera corrido en Manhattan. Pero así era. Por fin completó el circuito de los World Majors, donde en su trayectoria ha logrado once victorias en cuatro –Londres, Berlín, Tokio y Chicago– de las siete ciudades para la élite del atletismo.

Kipchoge ha sido mucho más que un atleta. Ha sido una inspiración. Por su forma de correr, sobre todo, pero también por su carácter, por su carisma, por su sonrisa. Ha disfrutado de una carrera inmensa y ha conseguido estar al máximo nivel durante mucho tiempo. Tanto que estuvo seis años imbatido. Nadie alargaba las zancadas como lo hacía el keniata. Tanto que en el reto Ineas llegó a bajar de las dos horas en el Maratón. No se validó el tiempo, pero el mito se plantó en la meta en una hora y cincuenta y nueve minutos. Todo un logro.

Y un mes regresa el Maratón Valencia. A falta de Kipchoge buenos son otros atletas punteros. Estarán Sisay Lemma (2:01:48) –ganador en 2023– y una decena de corredores con marcas por debajo de 2h05, entre los que están los europeos Samuel Fitwi (2:04:56) y el subcampeón mundial de maratón en Tokio, Amanal Petros (2:04:58). Entre los estrenos destacan Vincent Nyageo y Patrick Mosin, con la esperanza de ver grandes marcas en su primer reto en los 42.195 metros.