Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
Verddeliss recoge su dorsal.

Verdeliss corre hoy el maratón de Nueva York 2025

La navarra participa en la carrera neoyorkina con el dorsal 7442

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:09

Comenta

Estefanía Unzu, Verdeliss, corre este domingo 2 de noviembre el maratón de Nueva York 2025 con el dorsal número 7442. La navarra se mostró divertida y emocionada antes de la carrera en sus redes sociales, entrenando en las calles de la ciudad y en la feria de la carrera recogiendo su camiseta y dorsal.

El año pasado, Verdeliss bajó de las tres horas en la gran manzana, consiguiendo un tiempo de 2h59:03.

Y la navarra no descansa. Verdeliss ha confirmado que correrá la la popular prueba de atletismo Behoia-San Sebastián el próximo 9 de noviembre.

Verdeliss es, alos 39 años, una auténtica mujer récord. Este mismo año no ha parado: batió el récord de España de los 100 kilómetros (7 horas, 47 minutos y 46 segundos), ganó el maratón de Madrid, ganó tres maratones consecutivas en su reto '7 días 7 continentes', entre otras proezas.

Noticias relacionadas

Maratón de Nueva York 2025 clasificación: ganador, tiempos y posiciones finales

Maratón de Nueva York 2025 clasificación: ganador, tiempos y posiciones finales

El maratón de Nueva York puede verse hoy gratis en directo por televisión

El maratón de Nueva York puede verse hoy gratis en directo por televisión

El año 2025 fue también el del estreno del documental titulado 'Verdeliss: 7 maratones - 7 continentes - 7 días', que descubre tanto a la figura de Verdeliss, la atleta y creadora de contenido que bate récords por todo el mundo, como a Estefanía, una madre de ocho hijos que compagina la vida familiar con su pasión por el atletismo.

Verdeliss se hizo famosa en Youtube compartiendo contenido relacionados con la vida familiar y la maternidad (tiene ocho hijos), con los que logró un gran éxito. En los últimos años, gran parte de sus publicaciones están dedicadas a su faceta de atleta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  6. 6

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  7. 7

    La gran noche de Raphael en Valencia
  8. 8

    Duele ver a este Valencia
  9. 9 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  10. 10

    El dilema del delantero se reabre para Julián Calero en el Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Verdeliss corre hoy el maratón de Nueva York 2025

Verdeliss corre hoy el maratón de Nueva York 2025