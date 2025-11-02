Verdeliss corre hoy el maratón de Nueva York 2025 La navarra participa en la carrera neoyorkina con el dorsal 7442

Andoni Torres Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:09 | Actualizado 14:27h.

Estefanía Unzu, Verdeliss, corre este domingo 2 de noviembre el maratón de Nueva York 2025 con el dorsal número 7442. La navarra se mostró divertida y emocionada antes de la carrera en sus redes sociales, entrenando en las calles de la ciudad y en la feria de la carrera recogiendo su camiseta y dorsal.

El año pasado, Verdeliss bajó de las tres horas en la gran manzana, consiguiendo un tiempo de 2h59:03.

Y la navarra no descansa. Verdeliss ha confirmado que correrá la la popular prueba de atletismo Behoia-San Sebastián el próximo 9 de noviembre.

Verdeliss es, alos 39 años, una auténtica mujer récord. Este mismo año no ha parado: batió el récord de España de los 100 kilómetros (7 horas, 47 minutos y 46 segundos), ganó el maratón de Madrid, ganó tres maratones consecutivas en su reto '7 días 7 continentes', entre otras proezas.

El año 2025 fue también el del estreno del documental titulado 'Verdeliss: 7 maratones - 7 continentes - 7 días', que descubre tanto a la figura de Verdeliss, la atleta y creadora de contenido que bate récords por todo el mundo, como a Estefanía, una madre de ocho hijos que compagina la vida familiar con su pasión por el atletismo.

Verdeliss se hizo famosa en Youtube compartiendo contenido relacionados con la vida familiar y la maternidad (tiene ocho hijos), con los que logró un gran éxito. En los últimos años, gran parte de sus publicaciones están dedicadas a su faceta de atleta.