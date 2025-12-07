Verdeliss bate su récord personal en el Maratón de Valencia con un tiempo descomunal La influencer ha corrido a un ritmo de 3:59 minutos por kilómetro

Sara Bonillo Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

El Maratón de Valencia ha acaparado los focos del mundo del running. Más de 35.000 corredores procedentes de todos los rincones del mundo se han dado cita en las calles valencianas para recorrer las zonas más emblemáticas de la ciudad a lo largo de los tradicionales 42,195 kilómetros en una de las ediciones más emocionantes que se recuerdan.

En categoría masculina, el keniata John Korir ha ganado el Maratón con un tiempo de 2:02:24 mientras que en la categoría femenina Joyciline Jepkosgei se ha proclamado campeona al terminar la carrera en 2:14:00. La keniana ha conseguido el récord de la prueba valenciana y la mejor marca mundial del año.

Entre los innumerables atletas y aficionados que se han dado cita en las calles de Valencia también se encontraban algunos rostros famosos como la influencer Estefanía Unzú, más conocida como Verdeliss.

La creadora de contenido ha marcado un tiempo de 2:48:05 minutos en su paso por línea de meta, logrando batir su récord personal y mejorando los 2:49:38 que registró el año pasado en el Maratón de Valencia. La influencer, que este año fue protagonista del reto '7 maratones, 7 días, 7 continentes', ha corrido a un ritmo de 3:59 minutos por kilómetro.