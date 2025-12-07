Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Korir y Jepkosgei ganan el Maratón: Sin plusmarca masculina, pero con récord de la prueba y mejor marca mundial del año femenina
La navarra Estefanía Unzu

Verdeliss bate su récord personal en el Maratón de Valencia con un tiempo descomunal

La influencer ha corrido a un ritmo de 3:59 minutos por kilómetro

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:10

Comenta

El Maratón de Valencia ha acaparado los focos del mundo del running. Más de 35.000 corredores procedentes de todos los rincones del mundo se han dado cita en las calles valencianas para recorrer las zonas más emblemáticas de la ciudad a lo largo de los tradicionales 42,195 kilómetros en una de las ediciones más emocionantes que se recuerdan.

En categoría masculina, el keniata John Korir ha ganado el Maratón con un tiempo de 2:02:24 mientras que en la categoría femenina Joyciline Jepkosgei se ha proclamado campeona al terminar la carrera en 2:14:00. La keniana ha conseguido el récord de la prueba valenciana y la mejor marca mundial del año.

Entre los innumerables atletas y aficionados que se han dado cita en las calles de Valencia también se encontraban algunos rostros famosos como la influencer Estefanía Unzú, más conocida como Verdeliss.

La creadora de contenido ha marcado un tiempo de 2:48:05 minutos en su paso por línea de meta, logrando batir su récord personal y mejorando los 2:49:38 que registró el año pasado en el Maratón de Valencia. La influencer, que este año fue protagonista del reto '7 maratones, 7 días, 7 continentes', ha corrido a un ritmo de 3:59 minutos por kilómetro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  3. 3 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  4. 4

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  5. 5

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  6. 6 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  7. 7

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  8. 8

    Así perdió Valencia su milla de oro
  9. 9 Las inquietantes nubes que han aparecido en una zona de la Comunitat Valenciana
  10. 10 Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Verdeliss bate su récord personal en el Maratón de Valencia con un tiempo descomunal

Verdeliss bate su récord personal en el Maratón de Valencia con un tiempo descomunal