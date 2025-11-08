Cómo ver hoy en directo por televisión la Behobia-San Sebastián 2025 Cerca de 28.000 atletas correrán este domingo 9 de noviembre una de las pruebas más clásicas del calendario del atletismo

Andoni Torres Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:16 | Actualizado 20:02h. Compartir

Cerca de 28.000 atletas correrán este domingo 9 de noviembre una de las pruebas más clásicas del calendario del atletismo: la Behobia-San Sebastián 2025. El recorrido de la carrera es de 20 kilómetros y el tiempo máximo para terminarla será de 2h. 35 m.

La Behobia-San Sebastián es una prueba muy exigente para los corredores, con un recorrido sinuoso, con dos importantes altos, Gaintxurizketa (Km. 7) y el Alto de Miracruz (Km. 16), y también diversas subidas y bajadas. El desnivel positivo es de 192 metros.

La carrera Behobia-San Sebastián podrá verse este domingo, 9 de noviembre, a partir de las 9.45 horas, en directo por televisión en el canal ETB1 de la televisión pública vasca y por streaming, en la página web de la misma cadena: https://www.eitb.eus/es/television/etb1/.

Euskal Telebista puede verse también, fuera del País Vasco, en plataformas como Movistar+.