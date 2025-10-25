Las calles cortadas en Valencia por el Medio Maratón: la hora más crítica para el tráfico este domingo Miles de corredores toman las calles y muchas de ellas estarán cortadas durante horas el 26 de octubre

El próximo domingo 26 de octubre la ciudad de Valencia acogerá una nueva edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, con salida a las 8:25 h desde la Avenida Tarongers y llegada en el mismo punto. Los primeros atletas cruzarán la línea de meta hacia las 8.22 minutos, mientras que los últimos está previsto que lo hagan hacia las 12:18 h.

Durante toda la mañana del domingo numerosas vías estarán cortadas al tráfico durante el paso de los corredores y no se podrá circular en vehículo por multitud de calles. El Ayuntamiento avisa de que habrá cortes de tráfico de 7:30 a 12:00 horas y recuerda que el corte de la avenida Naranjos, entre la V-21 e Ingeniero Fausto Elio, para el montaje de la salida/meta se hará desde el viernes 24 a las 22:00 horas y hasta el domingo a las 21:00 horas. El tranvía interrumpe la circulación por la avenida Naranjos el domingo de 6:40 a 12:00 horas.

Por tramos

Según el plan de tiempos de paso facilitado por la organización, la franja más delicada para la movilidad será entre las 9:00 y las 10:45 h, cuando los corredores ocuparán de manera simultánea casi todos los tramos del recorrido. En ese intervalo se concentrará el paso por las zonas más céntricas —Guillem de Castro, Quart, Conde Trénor, calle de la Paz, Xàtiva, Navarro Reverter y Jacinto Benavente—, con el grupo de cabeza enfilando la fachada marítima rumbo a la meta mientras los últimos participantes estarán transitando por Fernando el Católico y Blanqueries, lo que dejará gran parte del corazón urbano sin tráfico rodado.

Sin embargo, al analizar los tiempos de paso queda claro que el mayor tiempo de ocupación de calzada se producirá en los últimos kilómetros, entre el 15 y el 21. En ese tramo —que abarca Jacinto Benavente, Menorca, Ingeniero Manuel Soto, Eugenia Viñes, Avenida de Francia y el regreso a Tarongers— la carrera permanecerá ocupando la vía durante cerca de 3 horas, desde las 9:19 h hasta las 12:02 h en el kilómetro 20, y hasta las 12:18 h en la meta. Es decir, la zona marítima y universitaria será la última en reabrirse al tráfico, prolongando las restricciones hasta pasado el mediodía. Además, habrás cortes en los pasos inferiores de Blanquerías hasta que pasen todos los corredores.

La Avenida Tarongers, punto de salida y meta, permanecerá cerrada desde primera hora de la mañana y no recuperará la normalidad hasta que se desmonte todo por la tarde.

Por el contrario, las zonas del centro histórico y el Ensanche empezarán a liberarse progresivamente a partir de las 10:45 h, una vez hayan pasado los últimos grupos de corredores.

El Ayuntamiento de València recomienda evitar los desplazamientos en vehículo privado entre las 8:15 y las 12:30 h, especialmente en el eje comprendido entre Blasco Ibáñez, el centro y el Paseo Marítimo, y apostar por medios alternativos como el transporte público, la bicicleta o los trayectos a pie.

El recorrido atraviesa grandes avenidas como Alfahuir, Primado Reig, Menéndez y Pidal, las grandes vías, Guillem de Castro o la calle de la Paz para adentrarse en el centro del cap i casal, en la zona más turística, pasando junto al Ayuntamiento, por la calle Xàtiva y Colón, para enfilar el tramo final por Navarro Reverter, Jacinto Benavente y la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta la fachada marítima, con los últimos kilómetros por Eugenia Viñes, paralelo a la playa, antes de regresar a la avenida de los Naranjos, donde está fijada la meta.

Tiempos de paso

El recorrido, kilómetro a kilómetro

Este es el recorrido, kilómetro a kilómetro:

SALIDA: Avenida Tarongers

1. Bulevar Periférico Norte - Rotonda Camino Farinós

2. Avenida Alfahuir

3. Avenida Primado Reig

4. Avenida Botánico Cavanilles

5. Calle de la Trinidad

6. Avenida Menéndez Pidal

7. Avenida Fernando el Católico

8. Avenida Ramón y Cajal

9. Calle Guillém de Castro

10. Calle Guillém de Castro

11. Calle Conde Trénor

12. Calle de la Paz

13. Calle Xátiva

14. Avenida Navarro Reverter

15. Avenida Jacinto Benavente

16. Paseo de la Alameda

17. Calle Menorca

18. Ingeniero Manuel Soto

19. Calle Eugenia Viñes

20. Calle Eugenia Viñes

21. Avenida Tarongers

META Avenida Tarongers