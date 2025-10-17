El regreso a la élite de Isaac López una década después El triatleta desgrana los detalles de una vuelta en la que su ambiente laboral ha sido fundamental, su próxima salida: el Campeonato de España Sprint

Lourdes Martí Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 10:28 Comenta Compartir

Conciliar. En su segunda acepción la RAE, define este verbo del siguiente modo: Hacer compatibles dos o más cosas. Además pone como ejemplo: Conciliar la vida laboral y la vida familiar. Políticos, empresas así como distintos actores protagonistas de nuestro día a día hacen referencia a la importancia de, entre todos los estamentos de la sociedad, establecer normas que permitan a las personas poder compatibilizar la vida familiar, laboral y de ocio.

Con esta introducción ponemos en contexto el regreso de Isaac Lopez al triatlón profesional. Tras una década lejos de la élite regresa en 2026 a la Primera División del triatlón nacional, lo que le permitirá estar en la salida del Campeonato de España Sprint. «El objetivo ahora mismo no es ganar, sino estar», afirma. Sin embargo su regreso al nivel más alto del triatlón llega tras un periodo de adaptación que arrancó en categorías inferiores hace cerca de un lustro y en el que empezó a percibir buenas sensaciones y también a cosechar resultados muy positivos. «Hace cuatro años empecé a competir en natación máster, de hecho el año pasado hice la quinta mejor marca europea y séptima del mundo en 400 libres y quedé subcampeón de Europa de triatlón en máster 40-45, que es mi grupo de edad. Ahora voy a dar ese salto en la categoría élite nacional y la intención es clasificar a un campeonato de España élite y acabar lo mejor posible.»

La vida de López no es la misma que allá por la primera década de los 2000. Tiene dos hijos, de 9 y 11 años y actualmente es director de marketing en Quinton Biotech Labs. Un laboratorio con el que empezó la relación siendo deportista de élite y cuya filosofía le ha permitido prepararse para regresar al más alto nivel. «Aparte de las medidas de conciliación que tenemos, como un fisio semanal, nutricionista, también entrenador en horario laboral y flexibilidad entre otros, tenemos un catálogo de más de 90 medidas que están vinculadas al trabajador y cada uno asume las que necesita», prosigue. Ser deportista en esta empresa ubicada en Alicante también les permite acceder con descuento a hacerse con sus productos ya sea de suplementación o de material deportivo.

En un momento vital como el actual López echa la vista atrás y cómo vivió el que creía que iba a ser su punto final en la élite: «Realmente nunca pensé en dejarlo, sino que una lesión te lleva a parar, luego vuelves a arrancar y te vuelves a lesionar, y vas acumulando lesiones que al final no te permiten estar en ese nivel y que a ti te gustaría volver, y se convierte en que han pasado 10 años que has estado fuera de la competición.»

Ampliar Isaac López, triatleta y director de Marketing de Quinton Biotech Labs. LP

Por otra parte, el triatleta también incide en la aplicación de la tecnología para poder haber hecho efectivo su regreso: «La evolución de los materiales deportivos, así como de los productos que en mi propia empresa se producen, ayudan a evitar muchos tipos de lesiones o molestias, sólo hay que pensar, por ejemplo en el calzado. También ahora hay mucha más información».

Para finalizar, también realiza, desde su perspectiva, una radiografía del triatlon, un deporte que en la Comunitat, cada vez tiene más adeptos tal y como reflejan los datos tanto en la Federación como en pruebas deportivas como el Ironman o el propio triatlón. López afirma que no sólo ha aumentado el número de personas que practican a nivel popular y profesional este deporte, también incide en la calidad. «En mi caso, que es la distancia corta, lo que sí que he notado es que el nivel medio ha subido. Antes había mucho más cortes al salir del agua, se hacían más pelotones más pequeños, por ejemplo. Ahora, al ser un nivel medio más homogéneo y más parecido, los pelotones en bici son más grandes y se rueda a una velocidad más alta», concluye.

Temas

Natación

Triatlón

europa

España

Reporta un error