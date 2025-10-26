Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carlos Mayo y Laura Luengo, cuando batieron el récord nacional. El femenino fue luego batido. Efe

Cuál es el récord de España y del mundo del medio maratón en hombres y mujeres

Valencia ostenta alguna de las mejores marcas de la historia

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:28

Comenta

El Medio Maratón Valencia es mucho más que una carrera. Forma parte de las mejores pruebas del mundo, cuenta con la etiqueta de Oro de la World Athletics y a nivel nacional ha sido nombrada como la mejor carrera nacional. Además, ha sido en los últimos años el más rápido del mundo en categoría masculina y femenina. Sin embargo, hace solo unos meses la Mitja Marató de Barcelona le arrebató el récord del mundo masculino. Kiplimo, que dejó su huella en 2020 en Valencia, rebajó el tiempo por debajo de lo humano y paró el crono en 56:41.

El récord que aún mantiene valencia es el femenino, en las piernas de la etíope Letesenbet Gidey (1:02:52 en 2021) y tiene el orgullo de poder decir que las cinco mejores marcas de la historia en mujeres y siete de diez en categoría masculina se han conseguido aquí.

El récord de España en media maratón en categoría masculina está en propiedad de Carlos Mayo, que peró en 2023 el crono de 59:39 también en la media maratón de Valencia, mientras que en categoría femenina lo ostenta Kaoutar Boulaid (1h08'47«), por delante de la marca de Laura Luengo (1h08'50»), ambos también en Valencia.

Y es que la capital del Turia cuenta con uno de los medios maratones más veloces del mundo: según la encuesta de valoración de la carrera en 2024, el 42% de los inscritos afirmó haber conseguido su mejor marca personal, reduciendo el tiempo en unos dos minutos de media.

Cobertura especial

Puedes seguir toda la información del Medio Maratón de Valencia en www.lasprovincias.es, que te ofrecerá la narración de la carrera en directo y toda la información relacionada, desde el recorrido y las calles cortadas a los horarios de paso y todas las reacciones al finalizar la prueba.

