El suculento premio del Medio Maratón de Valencia por batir el récord del mundo

En octubre de 2024, Yomif Kejelta paró el crono en 57:30 y batió en Valencia el récord del mundo de la media maratón, arrebatando el logro a Jacob Kiplimo. Unos meses después, Kiplimo se tomó la revancha y pulverizó el registro en Barcelona, dejando una marca de otro mundo: 56 minutos y 41 segundos. Ahora llega el Medio Maratón de Valencia y Kejelcha, acompañado por un grupo de elite, quiere rebajar el tiempo y, al mismo tiempo, llevarse el suculento premio que ofrece la organización por tener la mejor plusmarca mundial.

Por superar el récord del mundo (56:42 en hombres, 1:02:52 en mujeres), el Medio Maratón de Valencia ofrece en 2025 un premio de 70.000 euros. Y no es la única recompensa. Por ganar la prueba con un tiempo inferior a 58.30 en hombres y 1.05.00 en mujeres se entregan 35.000 euros, y 25.000 si el ganador cruza la meta en menos de una hora o la ganadora en menos de 1.06.29. Los premios de la clasificación general y de nacionalidad española son acumulativos.

Por superar el récord de España (59:39 en hombres y 1:08:47 en mujeres) se abonarán 6.000 euros. Para los/las primeros/as cinco atletas de nacionalidad española y con licencia de la RFEA quedan establecidos premios en metálico: de entre 1.000 y 100 euros.

Para tener opción a estos premios en metálico, los corredores deberán efectuar una marca inferior a 1:06:00 y las corredoras 1:15:00. Los corredores que realicen marca entre 1:06:00 y 1:10:00 y las corredoras que hagan marca entre 1:15:00 y 1:25:00 cobrarán el 50% del premio, no teniendo derecho alguno a premio en metálico los corredores que realicen marca superior a 1:10:00 y las corredoras que realicen marca superior a 1:25:00.

La organización exigirá la completa restitución de los premios económicos de cualquier atleta si World Athletics anula sus resultados deportivos debido a una sanción por dopaje en los controles específicos de la prueba, o incluso con posterioridad por anomalía en el Athlete Biological Passport (Pasaporte Biológico), independientemente de que el atleta no haya dado positivo en los controles antidopaje específicos de la carrera. Todo atleta, o en su defecto Mánager World Athletics, que acepte un premio económico en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich asume automáticamente esta condición para garantizar la igualdad de oportunidades, la limpieza y la salud en el atletismo.

Los favoritos y las favoritas

En categoría masculina, el etíope Yomif Kejelcha, vigente campeón y poseedor del récord de la carrera con 57:30, lidera un numeroso y talentoso grupo donde destacan los kenianos Patrick Mosin (58:44) y Gideon Kiprotich (58:49), además del burundés Rodrigue Kwizera (58:54), todos por debajo de la barrera de los 59 minutos. Completan el potente cartel africano nombres como Samwel Mailu, Alex Matata o Hillary Kipkoech, junto a promesas debutantes como Merhawi Mebrahtu, Adriaan Wildschutt, Samuel Tefera y Getnet Wale. La nota europea la pondrá el sueco Andreas Almgren (59:23), actual récordman continental de 10K y 5000 metros.

En categoría femenina, se prevé una duro e intenso duelo entre la keniana Agnes Jebet Ngetich (1:03:04), plusmarquista mundial de 10K, y la etíope Fotyen Tesfay (1:03:21). También correrán figuras destacadas como Gladys Chepkurui, Jesca Chelangat, Veronica Loleo, Mulat Tekle o la estadounidense Emma Hurley.

Cobertura especial

