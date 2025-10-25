Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miles de personas corren el Medio Maratón de Valencia. Jesús Signes

Ni entrar en meta con niños ni orinar donde no toca: 16 motivos por los que te pueden descalificar del Medio Maratón de Valencia

El reglamento de la prueba establece las normas que deben cumplir todos los corredores

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:20

El Medio Maratón de Valencia, como el resto de carreras populares, se rige por un reglamento que recoge todas las normas de participación que hay que respetar. Para quien no lo haga, la organización ha establecido una serie de castigos que pueden llevar desde la descalificación de la prueba hasta la imposibilidad de volver a correrla en años posteriores.

Con el objetivo de que cualquier persona que participa cumplac on las reglas de la carrera, se han tasado una serie de motivos que pueden provocar la descalificación de la prueba o la adopción de medidas civiles o incluso penales. El listado fijado por la organización en el reglamento incluye estos casos:

- Acceder a la meta con niños en brazos o de la mano.

- Regresar a la carrera después de haber cruzado la línea de meta.

- Orinar fuera de los WC's habilitados por la organización.

Habrá WC portátiles para los corredores en la zona de guardarropa, zonas previas al acceso a los boxes de salida, en los propios boxes, en todos lo avituallamientos, en la zona de meta y tras salir de la postmeta. «Se ruega a todos los corredores usar estos inodoros portátiles, evitando hacerlo en lugares no habilitados para ello, como calles, parques y jardines», pide la organización.

Aquí puedes ver toda la información como la localización de los wc, el acceso a los boxes, aparcamientos, avituallamientos o puntos de animación.

- No completar el recorrido completo

- Manifestar un mal estado físico

- No estar inscrito en la prueba y, por tanto, no disponer de dorsal/chip para participar en la prueba

- Correr con el dorsal de otra persona (sin haber realizado el cambio de titularidad o portándolo oculto)

- Correr con un dorsal/chip que no se corresponda con el de la prueba

- Alterar o manipular el dorsal (documento fotocopiado o que imite el dorsal, es decir, correr con un dorsal falsificado)

- No atender a las indicaciones de la organización, jueces, fuerzas de seguridad y servicios médicos de la prueba.

- Incurrir en cualquier tipo de conducta antideportiva, en especial perjudicando a otros corredores.

- Alterar los datos facilitados a la Organización o al Juez Árbitro con respecto a lo que figuren en su DNI o ficha federativa

- No facilitar a la Organización la documentación que se le requiera

- Incumplir cualquier otra norma contemplada en las Normas de la FACV, RFEA y World Athletics.

- Al estar el evento incluido en el calendario de la RFEA y de World Athletics, existirá el preceptivo control antidopaje. Todo corredor que, habiendo sido designado para pasar dicho control, se negara al mismo, será automáticamente descalificado en todas las categorías y premios que pudieran corresponderle.

Atletas en silla de ruedas y handbike

- Los atletas en silla de ruedas, handbike o similar no podrán sobrepasar en ningún momento al coche de la Policía Local que abre la carrera. En el caso de hacerlo quedarán descalificados de la prueba. Si se hiciera caso omiso y circulasen por delante del coche de la Policía Local que abre la carrera lo harán bajo su responsabilidad, quedando excluidos de las coberturas de las pólizas de seguros que cubren la prueba.

Además, la organización se reserva el derecho a impedir la inscripción en el futuro e informar a otras carreras del proceder de aquellos atletas descalificados por no haber cumplido íntegramente los 21.097,5 kilómetros del recorrido.

Cobertura especial

Puedes seguir toda la información del Medio Maratón de Valencia en www.lasprovincias.es, que te ofrecerá la narración de la carrera en directo y toda la información relacionada, desde el recorrido y las calles cortadas a los horarios de paso y todas las reacciones al finalizar la prueba.

