El mensaje de Verdeliss antes de correr la Behobia-San Sebastián 2025 La navarra afronta el reto de disputar una distancia que no es su fuerte

Andoni Torres Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:01

Estefanía Unzu, Verdeliss, corre este domingo 9 de noviembre la Behobia-San Sebastián 2025 con el dorsal número 156. La navarra disputará la prueba casi sin descanso, ya que el pasado fin de semana corrió el maratón de Nueva York con un excelente tiempo de 2h 56 minutos.

La navarra se ha mostrado ilusionada, pero prudente antes de la carrera en sus redes sociales. «El trabajo está hecho para Behobia y estoy tan ilusionada. Desde que me inicié en la era runner le tenía esa 'pelusilla', pero también respeto por sacarme de mi zona de confort (ultra-runner convencida). He procurado trabajarme mis talones de Aquiles entrenando por exteriores aún en las adversidaddes️‍ y metiendo cuestitas. Saldré del cajón amarillo, ojalá me encuentre con muchos de vosotros... somos muy afortunados de poder estar en esa línea de salida», ha explicado a sus seguidores en Instagram.

La navarra ha concluido: «Sabéis que hago de correr una fiesta y si por algo se desmarca Behobia es por la entrega de su animación. Quizás el domingo se me tuerza la cosa, ¡así es el running! Pero lo de divertirme es una apuesta segura».

Verdeliss es, a los 39 años, una auténtica mujer récord. Este mismo año no ha parado: batió el récord de España de los 100 kilómetros (7 horas, 47 minutos y 46 segundos), ganó el maratón de Madrid, ganó tres maratones consecutivas en su reto '7 días 7 continentes', entre otras proezas.

El año 2025 fue también el del estreno del documental titulado 'Verdeliss: 7 maratones - 7 continentes - 7 días', que descubre tanto a la figura de Verdeliss, la atleta y creadora de contenido que bate récords por todo el mundo, como a Estefanía, una madre de ocho hijos que compagina la vida familiar con su pasión por el atletismo.

Verdeliss se hizo famosa en Youtube compartiendo contenido relacionados con la vida familiar y la maternidad (tiene ocho hijos), con los que logró un gran éxito. En los últimos años, gran parte de sus publicaciones están dedicadas a su faceta de atleta.