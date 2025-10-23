El Medio Maratón de Valencia cambia el tiempo máximo para llegar a meta en 2025 Además, todo corredor que llegue al km 10 después de las 11 horas deberá, obligatoriamente, entregar su dorsal

Más de 25.000 atletas se han inscrito en 2025 para correr el Medio Maratón de Valencia. El año pasado, 24.240 cruzaron la línea de meta, marcando un récord de finishers de la prueba, y este año la organización ha realizado un ligero cambio en el reglamento que puede facilitar que haya más deportistas que acaben la carrera antes de que les recoja el coche escoba.

La prueba, que se celebra el domingo 26 de octubre con salida y meta en la avenida Tarongers, junto a las universidades, arranca a las 08:25 horas y finaliza a las 12:20 horas. Si hasta ahora el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera era de 2 horas y 30 minutos, la organización ha ampliado en 2025 en 15 minutos este margen, de manera que ahora los deportistas pueden acabar la carrera en 2h 45:00, «sin que en ningún caso pueda excederse dicho lapso temporal, quedando fuera de carrera y de las clasificaciones oficiales los participantes que no cumplan con este límite», explican desde el Medio Maratón.

Además, todo corredor que llegue al km 10 después de las 11 horas deberá, obligatoriamente, entregar su dorsal, abandonar la prueba y/o subir al coche escoba al exceder la proyección del límite global fijado por la organización para la finalización de la misma (2 horas y 45 minutos).

El año 2024 solo 37 deportistas llegaron fuera de tiempo, siendo la última una corredora que entró en meta con un un crono de 3:37:33.

Como la última tanda de salida se da a las 9:27 horas para los corredores que tienen acreditado un tiempo de más de 1h 55:00, el horario máximo de finalización debería rondar las 12.12 horas, más el tiempo que tarden en ponerse en marcha desde su ubicación y cruzar la línea de salida.

El recorrido, kilómetro a kilómetro

Este es el recorrido, kilómetro a kilómetro:

SALIDA: Avenida Tarongers

1. Bulevar Periférico Norte - Rotonda Camino Farinós

2. Avenida Alfahuir

3. Avenida Primado Reig

4. Avenida Botánico Cavanilles

5. Calle de la Trinidad

6. Avenida Menéndez Pidal

7. Avenida Fernando el Católico

8. Avenida Ramón y Cajal

9. Calle Guillém de Castro

10. Calle Guillém de Castro

11. Calle Conde Trénor

12. Calle de la Paz

13. Calle Xátiva

14. Avenida Navarro Reverter

15. Avenida Jacinto Benavente

16. Paseo de la Alameda

17. Calle Menorca

18. Ingeniero Manuel Soto

19. Calle Eugenia Viñes

20. Calle Eugenia Viñes

21. Avenida Tarongers

META Avenida Tarongers

