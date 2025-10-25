Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una imagen del Medio Maratón de 2024. Jesús Signes

El medio maratón de Valencia se podrá ver gratis y en directo por televisión este domingo

La carrera, que reúne a 25.000 deportistas, se emite en streaming y por TDT

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:03

El Medio Maratón de Valencia es la carrera de los récords. Aquí se han batido las mejores marcas mundiales y las de España, y este año 2025 se enfrenta al reto de recuperar el trono mundial que le quitó Barcelona el pasado mes de febrero. La carrera, espectacular por su trazado y envidiable por la animación en las calles y el nivel de los atletas participantes, se retransmite tanto por streaming como por televisión, y en www.lasprovincias.es podrás seguir todo lo que suceda desde la salida hasta la llegada.

La salida será a las 8.25 horas del domingo 26 de octubre y tanto la página web de Valencia Ciudad del Running como À Punt retransmiten la carrera, que se podrá ver tanto en internet como a través de la TDT. Los últimos corredores está previsto que atraviesen la línea de meta hacia las 12.20 horas.

À Punt iniciará la retransmisión a las 8.15 horas. El narrador de la prueba será el periodista Ximo Tamarit, acompañado en los comentarios por Fernando Miñana, jefe de prensa de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, y Alberto Hernández, redactor jefe de la revista Corredor. Por su parte, la periodista Amparo Salmerón será la encargada de trasladar la emoción de los protagonistas de la carrera desde la línea de meta.

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tiene previsto realizar la salida en tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores, de acuerdo con el orden de marcas acreditadas. En total hay 7 oleadas:

A las 8:25 horas saldrán los atletas hasta 1h19:59

A las 8:30 horas saldrán los atletas entre 1h20:00 y 1h25:59

A las 8:35 horas saldrán los atletas entre 1h26:00 y 1h33:59

A las 8:48 horas saldrán los atletas entre 1h34:00 y 1h42:59

A las 9:01 horas saldrán los atletas entre 1h43:00 y 1h49:59

A las 9:14 horas saldrán los atletas entre 1h50:00 y 1h54:59

A las 9:27 horas saldrán los atletas a partir de 1h55:00

Los atletas en silla de ruedas partirán por anticipado en la cuarta oleada.

Cobertura especial

Puedes seguir toda la información del Medio Maratón de Valencia en www.lasprovincias.es, que te ofrecerá la narración de la carrera en directo y toda la información relacionada, desde el recorrido y las calles cortadas a los horarios de paso y todas las reacciones al finalizar la prueba.

