A por otro Medio Maratón de Valencia de más récords

Este próximo domingo 26 de octubre llega uno de los días más esperados en el calendario del running en Valencia. A partir de las 8: ... 25 horas tendrá lugar el pistoletazo de salida del Medio Maratón. Con punto de salida y de llegada en la Avenida de Tarongers, la 34ª edición de la prueba ya está preparada para acoger a muchos de los mejores corredores del panorama nacional e internacional, así como a los aficionados que prueban en esta distancia. Así, durante la tarde de este jueves, Feria Valencia acogió el acto que suponía la presentación de esta prueba que adquiere cada vez un mayor prestigio y genera una notable expectación por todos.

Con el lema de «más rápido que ayer, menos que mañana» el objetivo es claro: seguir creciendo y sobre todo continuar batiendo récords. En la presentación del Medio Maratón, el director de la carrera, Paco Borao, incidió en los registros positivos para la edición de 2025. En primer lugar, en lo que se refiere al número total de inscritos, con alrededor de 30.000, de los que esperan que algo más de 25.000 superen la línea de meta. Asimismo, cuenta con un incremento notable de la participación internacional, con hasta un 44% de runners venidos de fuera de España. «Demuestra un gran atractivo mundial», apeló Borao. Y sobre todo, además del atractivo del recorrido, es una prueba en la que quieren correr todos, ya que el número de mujeres participantes se ha incrementado hasta el 34%, mientras que hasta 16.000 nombres han quedado en lista de espera. Pero igualmente, además de estos datos numéricos, se cuenta con la ambición de poder superar el récord del tiempo del 21K al cruzar la meta. «Vamos a celebrar una edición en la que si perseguimos y conseguimos los récords del mundo masculinos o femeninos, batiremos también los nuestros. Esta carrera tiene las mejores marcas», trasladó Borao, que confirmó la participación del etíope Yomif Kejelcha y la keniata Agnes Ngetich. Y es que todos estos ingredientes, junto a un total de 1.600 voluntarios a lo largo de los tres días del fin de semana, hacen que sirva de ejemplo para todos. «Intentaremos que el nombre de Valencia brille en lo social y en lo deportivo».

Esa ilusión y ambición que se pone de manifiesto en este Medio Maratón de Valencia, que quiere «dejar de ser el hermano pequeño del maratón e independizarse», como explicaba Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, deben ser las alas que año a año permite seguir creciendo, como se ha venido demostrando. «Hemos pasado de tener dorsales a menos de un mes de la carrera a que ahora en tres horas se agoten», mencionó Juan Miguel Gómez. Por esta razón, para dar facilidades y posibilidades a todos, se ha confirmado que una vez finalice la prueba del domingo, desde la organización se dejarán cuatro días hábiles para renovar automáticamente la inscripción para la próxima cita de 2026. Así, las personas que entonces no hayan trasladado su intención inicial de correr la siguiente prueba verán cómo sus dorsales quedarán liberados y podrán pasar a manos de otros. Ese cupo disponible será el que salga mediante un 'ballot', es decir, un sorteo para otros que no la disputaron, como ocurre en otras grandes capitales europeas y del mundo.

Porque Valencia brilla por su atractivo deportivo y la fuerte apuesta que desarrollan sus organizadores, pero también por otras acciones de sostenibilidad, el incremento de la animación durante el día de la carrera y distintas acciones solidarias. En este sentido, mediante el apoyo de Zurich, se destinará un euro por cada 'finisher' a la asociación ASPAS, que trabaja con personas con discapacidad intelectual o sordera.

«Para la ciudad de Valencia no es sólo muy importante, es uno de los eventos que más queremos como valencianos», expresó Rocío Gil concejala de deportes. Porque además de disfrutar de la prueba, es una oportunidad para «disfrutarla corriendo». Un aumento del número de visitantes y de puestos de trabajos generados, que también se suma al Medio Maratón de los récords.