El precio de la luz se dispara este viernes: las horas prohibitivas con la nueva tarifa
Presentación del Medio Maratón en Feria Valencia. Iván Arlandis

A por otro Medio Maratón de Valencia de más récords

Las inscripciones de la prueba aumentan a 30.000 y repite el etíope Yomif Kejelcha, con la mejor marca | «Intentaremos que el nombre de Valencia brille en lo social y en lo deportivo», menciona Paco Borao, director de la 34ª edición de la carrera

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:42

Comenta

Este próximo domingo 26 de octubre llega uno de los días más esperados en el calendario del running en Valencia. A partir de las 8: ... 25 horas tendrá lugar el pistoletazo de salida del Medio Maratón. Con punto de salida y de llegada en la Avenida de Tarongers, la 34ª edición de la prueba ya está preparada para acoger a muchos de los mejores corredores del panorama nacional e internacional, así como a los aficionados que prueban en esta distancia. Así, durante la tarde de este jueves, Feria Valencia acogió el acto que suponía la presentación de esta prueba que adquiere cada vez un mayor prestigio y genera una notable expectación por todos.

A por otro Medio Maratón de Valencia de más récords