El Medio Maratón Valencia puede organizar otro medio maratón

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich puede organizar otro medio maratón. Al menos tiene materia prima para ello, o lo que es lo ... mismo, corredores de sobra para celebrar otra carrera de las mismas características. Los 25.000 dorsales puestos a la venta el pasado 4 de diciembre volaron: en apenas una semana la organización colgó el cartel de 'no hay billetes'. Desde entonces, se abrió un plazo para apuntarse en una lista de espera en la que se podría acceder a una inscripción en el caso de que alguien se diera de baja.

La mitad de los corredores que participaron en 2024 adquirieron dorsal para la prueba del próximo 26 de octubre. Esto es, antes de que expirara el plazo preferencial el 6 de diciembre, ya se habían vendido 12.000 dorsales. El resto de los disponibles también fueron vistos y no vistos y el 11 de diciembre ya emitió ese comunicado en el que informaba de la apertura de la lista de espera.

El tiempo para darse de baja o ceder el dorsal estaba abierto hasta el 1 de octubre. Hasta ese momento, quien no pudiera o no quisiera correr tenía la opción de poner el dorsal a disposición del a organización para que corriera esa lista de espera. Pero con el inicio del décimo mes del año, la organización envió el mail que no quería recibir ninguno de los que se apuntaron a la lista de espera: que en este 2025 no iba a ser posible atender su solicitud.

Han sido en torno a 15.800 personas las que han recibido este correo electrónico y que, por lo tanto, deberán esperar al menos un año para correr uno de los medios que componen el circuito Super Halfs, el de las mejores carreras de Europa en la distancai de 21.097 metros. Se trata de una cifra más que considerable de personas que se han quedado sin poder participar, sin contar a los que ni siquiera han llegado a apuntarse a la lista de espera. Habría gente suficiente para multiplicar por dos el Medio Maratón Valencia, lo que plasma la elevada demanda que hay por correr en la capital del Turia. Esto ha llevado a la organización a cambiarel sistema para adjudicar dorsales, visto que a día de hoy elevar más el censo supone incrementar los riesgos y que la experiencia de los participantes no sea tan satisfactoria.

A partir de 2026, la inscripción para el Medio Maratón (y también para el Maratón Valencia) será más complejo. Habrá 10.000 dorsales desde el próximo 30 de octubre a precio promocional para participantes de la carrera de este día 26. Posteriormente, y hasta 4 días después, se mantendrá el periodo preferencial para quienes hayan tenido dorsal en 2025, pero ya con el precio de quienes los vayan a obtener tras el nuevo sistema de sorteo. El resto de inscripciones hasta las 25.000 se adjudicarán mediante este modelo para el público general.