Urgente El temporal se ceba con la Safor y caen árboles en Valencia
Una de las salidas del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de 2024. JESÚS SIGNES

El Medio Maratón Valencia puede organizar otro medio maratón

Cerca de 16.000 personas se han quedado sin dorsal tras meses apuntados a la lista de espera

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:06

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich puede organizar otro medio maratón. Al menos tiene materia prima para ello, o lo que es lo ... mismo, corredores de sobra para celebrar otra carrera de las mismas características. Los 25.000 dorsales puestos a la venta el pasado 4 de diciembre volaron: en apenas una semana la organización colgó el cartel de 'no hay billetes'. Desde entonces, se abrió un plazo para apuntarse en una lista de espera en la que se podría acceder a una inscripción en el caso de que alguien se diera de baja.

