En directo, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich
Sigue el minuto a minuto de la carrera de running de 21 kilómetros que recorre este domingo la ciudad
Valencia
Domingo, 26 de octubre 2025, 08:32
08:30
Se da la salida a la segunda oleada de corredores, unos seis minutos después de la primera.
08:30
Kejelcha, junto con dos liebres, va en cabeza separado ya por unos metros de los perseguidores. Tiene el objetivo de batir el récord. Y no va por mal camino a la altura de la entrada de Alfahuir.
08:27
Los corredores alcanzan ya la ronda nord y bordean la huerta de Alboraya.
08:26
Como era de esperar, los etíopes y keniatas ya van en cabeza. Esta gente desde luego que tiene una genética privilegiada para lo que es el running.
08:25
Han salido 'pitando' los corredores del primer cajón. Ya giran la rotonda del Mirador y empiezan el recorrido.
08:25
ARRANCA EL MEDIO MARATÓN
¡YAAAAA!
Juan Roig ha sido el encargado de dar el disparo para oficializar la salida.
Enlace copiado
08:24
Pistoletazo de salida
Va a arrancar ya la carrera. Todos los atletas están ya en sus cajones... Preparados, listos...
Enlace copiado
08:20
Maria José Catalá, antes de la salida
«Valencia tiene condiciones muy óptimas para ser la mejor Medio Maratón del mundo. Pero también quiero destacar la importancia de la gente que se vuelca a salir a la calle a animar a los corredores», ha dicho la alcaldesa de Valencia.
Enlace copiado
08:17
En cuanto a la élite, el favorito, por mejor tiempo personal, recordemos que es el etíope Yomif Kejelcha, que ha hecho un tiempo de 57,30.
08:16
La Avenida de Tarongers, desde la rotonda del Mirador hasta el final de los campus universitarios, ya está llena de corredores preparándose para su salida. La carrera va a comenzar en breves instantes.
08:11
Los miles de corredores ultiman ya sus ejercicios de calentamiento, porque la primera oleada de salidas es a las 8:25 horas. La élite está preparada para volar por el asfalto de Valencia.
08:03
Así es la medalla para los finishers
Enlace copiado
08:01
Así va el metro
Enlace copiado
08:01
Aglomeraciones en el metro
Nos llegan mensajes de gente que asegura que el metro de Valencia está casi colapsado por la cantidad de gente que se desplaza al Medio Maratón. Los conductores piden a la gente que no se suba a los vagones porque ya están llenos. Peor que Fallas, vaya.
Enlace copiado
07:19
¡Hola!
Bienvenidos a esta retranmisión en directo del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Soy Marc Escribano y en las próximas horas estaré contándote por aquí todo lo que suceda en los 21 kilómetros del recorrido que paraliza la ciudad durante la mañana de este domingo. Los corredores ya van llegando a la Avenida de Tarongers, donde a las 8:25 se dará el pistoletazo de salida... Vayan estirando y calentando.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 La Lotería Nacional del sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
- 2 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
- 3 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
- 4 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
- 5 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
- 6 Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre
-
7
- 8 Melissa deja al menos tres muertos en el Caribe y amenaza con convertirse en un trágico huracán en Jamaica, Haití o Cuba
- 9 Valencia rinde homenaje a las víctimas de la dana tras casi un año desde la tragedia
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad