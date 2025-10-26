En directo, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich

07:19

¡Hola!

Bienvenidos a esta retranmisión en directo del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Soy Marc Escribano y en las próximas horas estaré contándote por aquí todo lo que suceda en los 21 kilómetros del recorrido que paraliza la ciudad durante la mañana de este domingo. Los corredores ya van llegando a la Avenida de Tarongers, donde a las 8:25 se dará el pistoletazo de salida... Vayan estirando y calentando.