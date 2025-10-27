Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rodrigue Kwizera, en su llegada a meta. Medio Maratón

El Medio Maratón Valencia 2025 se convierte en el escenario de cinco récords nacionales

Además de la plusmarca europea de Andreas Almgren, los atletas venidos de distintas partes del mundo también se lucieron y dan un plus a la prueba valenciana

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:59

Comenta

Una prueba de auténtico récord. Ese era el propósito del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2025: seguir creciendo y plasmar las mejores marcas a nivel ... particular y global. Lo hizo con el mayor número de participación, con casi 30.000 corredores y un total de 26.077 finishers. Y durante la carrera tuvieron lugar varias de las mejores marcas nacionales de todos los tiempos, que implicó tanto a runners del continente africano como del europeo.

