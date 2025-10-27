El Medio Maratón Valencia 2025 se convierte en el escenario de cinco récords nacionales

Una prueba de auténtico récord. Ese era el propósito del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2025: seguir creciendo y plasmar las mejores marcas a nivel ... particular y global. Lo hizo con el mayor número de participación, con casi 30.000 corredores y un total de 26.077 finishers. Y durante la carrera tuvieron lugar varias de las mejores marcas nacionales de todos los tiempos, que implicó tanto a runners del continente africano como del europeo.

Uno de los primeros clasificados de esta 34ª edición fue Rodrigue Kwizera. Además de conseguir la medalla de plata, terminando 36 segundos por detrás de Yomif Kejelcha, el gran vencedor, el burundés firmó el mejor tiempo de un atleta de su país. Con un gran tiempo de 58:39, mejora la anterior plusmarca que él mismo poseía. También el debutante Adriaan Wildschutt, que cruzó la meta en 59:13, logró establecer un nuevo récord para Sudáfrica.

En categoría femenina, se contó con dos plusmarcas. Una llegó por parte de Alessia Zarbo, con su 1:08:20, para mejorar el récord nacional de Francia en medio maratón. Y otra debutante, como fue Klara Lukann, hizo lo propio para Eslovenia con un crono de 1:08:04.

A todos estos se suma el récord para Suecia por parte del corredor Andreas Almgren. Este a su vez significa el mejor tiempo de Europa de todos los tiempos, con 58:41 y que le sirvió al escandinavo para finalizar en cuarto posición, a tan sólo dos segundos de poder subir al pódium.