En directo, el Maratón Valencia 2025 Trinidad Alfonso Zúrich
Sigue el minuto a minuto de la carrera de 42 kilómetros que se celebra este domingo en la ciudad
Valencia
Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:50
08:01
Los récords del mundo
El objetivo de todos, tanto atletas de élite como de la organización de la carrera, es batir los récords del mundo. Recordamos que el keniata Kelvin Kiptum posee la plusmarca masculina con un 2:00:35 obtenido en Chicago en 2023. En mujeres, la keniata Ruth Chepngetich lo hizo en la misma ciudad un año después con un 2:09:56.
07:58
Estadísticas de la carrera
El 77% de los participantes son hombres, y el 23% restante, lógicamente, mujeres. El corredor más longevo tiene 87 años, y los más jóvenes, 18. Hay 57 corredores inscritos en categoría con discapacidad. El 67% de los participantes son extranjeros, con un 19% de la Comunitat Valenciana y el 14% del resto de España.
07:55
36.000
Corredores populares junto a 380 atletas élite participan en esta 45ª edición del Maratón de Valencia. 16.727 de ellos lo hacen por primera vez en Valencia, y 7.869 debutan en la distancia de los 42,185 kilómetros. Habrá más de 150 nacionalidades representadas y más 2.600 voluntarios ayudando a que todo salga como debe.
07:46
¡Hola!
¡Buenos días, y bienvenidos al gran día! Ya está aquí el Maratón Valencia 2025 Trinidad Alfonso Zúrich. En menos de media hora, se dará el pistoletazo de salida desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Soy Marc Escribano, ya estamos por aquí junto al Hemisfèric, y les vamos a contar todo lo que pase, minuto a minuto, en esta retransmisión en directo.
-
