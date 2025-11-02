Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
Más de 55.000 atletas correrán en Nueva York. John Jones / Reuters

El maratón de Nueva York puede verse hoy gratis en directo por televisión

El keniata Eliud Kipchoge correrá la emblemática prueba

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

Más de 55.000 atletas correrán este domingo 2 de noviembre el maratón de Nueva York 2025. Entre ellos y por primera vez, el keniata Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico y dos veces recordman de la distancia.

Kipchoge tendrá como principales rivales al etíope Kenenisa Bekele, así como al vigente campeón, el neerlandés Abdi Nageeye; y al medallista de bronce de los Juegos de París 2024, el keniata Benson Kipruto.

La carrera, una de las más famosas del mundo, comienza en Brooklyn y finaliza en Central Park, recorriendo los principales barrios de la ciudad.

En categoría femenina, la estrella neerlandesa Sifan Hassan también recorrerá por primera vez los cinco distritos de Nueva York tan sólo dos meses después de su victoria en el maratón de Sídney.

El récord del mundo de maratón lo tiene el keniata Kelvin Kiptum, con un tiempo de 2:00:35, logrado el 8 de octubre de 2023 en el maratón de Chicago, convirtiéndose en el primer atleta en bajar de 2.01.00.

En directo en Teledeporte y RTVE Play

El Maratón de Nueva York podrá verse en directo y gratis hoy domingo 2 de noviembre por televisión, a partir de las 14.00 horas, en Teledeporte, el canal deportivo de TVE y a través de la plataforma RTVE Play.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  3. 3 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  4. 4

    Los errores de Mazón
  5. 5

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  6. 6

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  7. 7

    La gran noche de Raphael en Valencia
  8. 8

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  9. 9

    Duele ver a este Valencia
  10. 10

    El dilema del delantero se reabre para Julián Calero en el Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El maratón de Nueva York puede verse hoy gratis en directo por televisión

El maratón de Nueva York puede verse hoy gratis en directo por televisión