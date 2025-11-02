El maratón de Nueva York puede verse hoy gratis en directo por televisión El keniata Eliud Kipchoge correrá la emblemática prueba

Más de 55.000 atletas correrán este domingo 2 de noviembre el maratón de Nueva York 2025. Entre ellos y por primera vez, el keniata Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico y dos veces recordman de la distancia.

Kipchoge tendrá como principales rivales al etíope Kenenisa Bekele, así como al vigente campeón, el neerlandés Abdi Nageeye; y al medallista de bronce de los Juegos de París 2024, el keniata Benson Kipruto.

La carrera, una de las más famosas del mundo, comienza en Brooklyn y finaliza en Central Park, recorriendo los principales barrios de la ciudad.

En categoría femenina, la estrella neerlandesa Sifan Hassan también recorrerá por primera vez los cinco distritos de Nueva York tan sólo dos meses después de su victoria en el maratón de Sídney.

El récord del mundo de maratón lo tiene el keniata Kelvin Kiptum, con un tiempo de 2:00:35, logrado el 8 de octubre de 2023 en el maratón de Chicago, convirtiéndose en el primer atleta en bajar de 2.01.00.

En directo en Teledeporte y RTVE Play

El Maratón de Nueva York podrá verse en directo y gratis hoy domingo 2 de noviembre por televisión, a partir de las 14.00 horas, en Teledeporte, el canal deportivo de TVE y a través de la plataforma RTVE Play.

