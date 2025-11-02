Maratón de Nueva York 2025 clasificación: ganador, tiempos y posiciones finales Consulta aquí la clasificación de la carrera, los ganadores y los mejores tiempos una vez finalice la prueba

Nueva York vive este domingo 2 de noviembre el maratón más importantes del mundo, con más de 55.000 corredores recorriendo los cinco distritos de la ciudad.

La 54 edición del maratón de Nueva York podría batir un récord mundial de participación. Más de 200.000 personas se inscribieron para participar en la prueba, pero los afortunados en obtener una plaza fueron algo más de 55.000.

El Maratón de Nueva York podrá verse en directo y gratis hoy domingo 2 de noviembre por televisión, a partir de las 14.00 horas, en Teledeporte, el canal deportivo de TVE y a través de la plataforma RTVE Play.

El récord del mundo de maratón lo tiene el keniata Kelvin Kiptum, con un tiempo de 2:00:35, logrado el 8 de octubre de 2023 en el maratón de Chicago, convirtiéndose en el primer atleta en bajar de 2.01.00.

Clasificación masculina

FAVORITOS: Eliud Kipchoge correrá por primera vez en Nueva York y tendrá enfrente a otra leyenda del atletismo, el etíope Kenenisa Bekele, así como al vigente campeón, el neerlandés Abdi Nageeye, y al medallista de bronce de los Juegos de París 2024, el keniano Benson Kipruto.

Clasificación femenina

FAVORITAS: En la categoría femenina, la estrella neerlandesa Sifan Hassan también recorrerá por primera vez los cinco distritos de Nueva York tan sólo dos meses después de su victoria en el maratón de Sídney.

