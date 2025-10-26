Kejelcha: «Cuando he intentado apretar para el récord, me dolía el estómago»

Marc Escribano Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 11:05 Comenta Compartir

Yomif Kejelcha, ganador del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich de 2025, aseguró que unos problemas de estómago le frenaron e impidieron que batiera el récord del mundo de la distancia de los 21 kilómetros. «Hasta el kilómetro diez he estado a buen ritmo, creo que dí lo mejor de mí, pero algo pasaba en mi estómago y tenía dolores. Cuando he tenido opciones, he intentado apretar, pero no se iban esos dolores en la segunda mitad de la prueba. He intentado de verdad dar lo mejor. Intenté ir rápido, pero no pudo ser. Pero contento por haber cruzado la meta el primero», dijo el atleta etíope al cruzar la meta.

Preguntado por si pese a esos dolores de estómago y el viento veía posible batir el récord, el corredor fue sincero: «No creo que fuera posible, el viento estaba ahí y ha sido un día muy complicado para correr». No obstante, Kejelcha desea tener una nueva oportunidad y aseguró que quiere volver algún día a correr en la ciudad del running. «Me gusta Valencia, es un lugar donde estoy feliz y espero que pueda volver. Cada vez que vengo estoy contento y feliz», sentenció el etíope, ganador del Medio Maratón de este año.

Por otra parte, Agnes Jebet Ngetich, ganadora en categoría femenina, aseguró que «el récord estaba ahí, pero a partir de la segunda mitad, hubo un fuerte viento a partir del kilómetro 15». «Estoy contenta con la marca que he hecho. Estoy contenta con los resultados, pienso que lo hice mejor que el año pasado, pero mi actuación hoy fue buena, me sentía cómoda», añadió la corredora keniata, que al igual que Kejelcha, agradeció el trato recibido por la ciudad: «Valencia es casi como una casa para mí, vine para la 10K e hice el récord, y llevo dos Medios Maratones con buenas marcas también. Espero que pueda volver a Valencia».

Finalmente, Marc Roig, seleccionador de la élite internacional del Medio Maratón, hizo una valoración de la carrera. «Hemos tenido un día bastante bueno, bromeábamos un poco de que nos daba un pelín de miedo la lluvia, pero lo cierto es que el viento ha sido un poco el protagonista hoy. Se ha salido con ambición en busca de los récords del mundo, pero sin embargo el resultado global es bueno. Repetimos los nombres de los ganadores del año pasado, que son los mejores especialistas de la distancia en el mundo», destacó, además de retar a Ngetich para que corra el Maratón de 42 kilómetros en el futuro en Valencia.