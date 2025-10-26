Juan Roig: «Ahora a pensar en el récord del maratón» El empresario valenciano lamenta que «este año nos ha tocado la lluvia y el viento» que impiden superar los récords, pero ya se muestra ambicioso de cara al Maratón de Valencia en diciembre

Eric Martín Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 11:38 Comenta Compartir

La edición 2025 del Medio Maratón de Valencia ha vuelto a ser todo un éxito en todos los sentidos. No hubo récord de la prueba, pero sí de participación y una vez más la capital del Turia se engalanó para la prueba, con una gran afluencia de público y también de turistas. La Fundación Trinidad Alfonso es una de las instituciones que hacen posible esta prueba, con Juan Roig como uno de los grandes inversores e impulsores. Tras la conclusión de la prueba, mostró su satisfacción por lo acontecido en esta 34ª carrera de media distancia.

«Estamos contentos por el apoyo de la ciudad y por la afición que ha venido», destacó Roig. Quedó la espinita clavada de poder batir la mejor marca, que actualmente sigue ostentando Valencia tanto en la categoría masculina como femenina. No obstante, invitaba a «dejarlo para el año que viene» y no daba por descartado hacerlo en otra gran prueba de la ciudad, los 42 kilómetros que se recorrerán en diciembre. «Ahora a pensar en el récord del Maratón», aludió.

Mientras tanto, a falta de la validación de la marca que se fijó en Barcelona, Juan Roig destacaba que se seguía defendiendo ese récord mundial en Valencia. «Estamos acostumbrados a ello, todos queremos más y más. Yo no soy tan ambicioso, pero ellos quieren más y más», expresó con la tranquilidad de seguir manteniendo esos registros. Además, el empresario presumía por disfrutar de tener «la mejor Maratón del mundo y poco a poco también el Medio Maratón».

Porque en una jornada festiva para la ciudad, la climatología no acompañó y sobre todo el viento hizo acto de presencia, un hecho que lamentó doblemente Juan Roig. «Normalmente aquí no tenemos viento casi nunca, pues ahora este año nos ha tocado la lluvia y el viento», consideró.

Ahora, dentro de unas semanas, será el turno para el Maratón con un cartel que goza de tener un nivel de élite mundial. «Será un gran éxito de la organización. Viene también un 60% de gente extranjera desde fuera de España. Eso no da para poner también a la ciudad y a la comunidad para ponernos en el mapa. Estamos muy satisfechos de ver a los atletas y lo afrontamos con muchas ganas», valoró Juan Roig.