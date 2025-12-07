Quién es Joyciline Jepkosgei: la reina de los récords que vuelve a deslumbrar en Valencia

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La keniana bate el récord del Maratón de Valencia en categoría femenina en 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:18

La keniana Joyciline Jepkosgei ha conquistado el Maratón de Valencia 2025 con un tiempo de 2:14:00, destrozando el récord de la prueba y ... reivindicándose como una de las mejores maratonistas del mundo. La victoria de este domingo 7 de diciembre representa su primer gran triunfo en el 42K desde que ganara el Maratón de Londres en 2021, marcando un retorno espectacular a lo más alto del podio internacional. Con este tiempo, Jepkosgei se convierte en la cuarta mujer más rápida de la historia, solo por detrás de Ruth Chepng'etich, Tigst Assefa y Sifan Hassan, y pulveriza por 58 segundos el anterior récord del circuito valenciano que ostentaba la etíope Amane Beriso desde 2022.

