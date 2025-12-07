Quién es Joyciline Jepkosgei: la reina de los récords que vuelve a deslumbrar en Valencia

La keniana Joyciline Jepkosgei ha conquistado el Maratón de Valencia 2025 con un tiempo de 2:14:00, destrozando el récord de la prueba y ... reivindicándose como una de las mejores maratonistas del mundo. La victoria de este domingo 7 de diciembre representa su primer gran triunfo en el 42K desde que ganara el Maratón de Londres en 2021, marcando un retorno espectacular a lo más alto del podio internacional. Con este tiempo, Jepkosgei se convierte en la cuarta mujer más rápida de la historia, solo por detrás de Ruth Chepng'etich, Tigst Assefa y Sifan Hassan, y pulveriza por 58 segundos el anterior récord del circuito valenciano que ostentaba la etíope Amane Beriso desde 2022.

La keniata de 31 años forjó su leyenda en 2017 cuando estableció seis récords mundiales en solo seis meses, incluyendo el histórico Prague Half Marathon donde rompió cuatro marcas mundiales en una sola carrera: media maratón (1:04:52), 10K (30:04), 15K y 20K. Se convirtió en la primera mujer en romper las barreras de 1:05:00 en media maratón y 30:00 en 10K, hazañas que revolucionaron el atletismo femenino.

Su transición al maratón fue igualmente espectacular. Debutó en Nueva York 2019 con victoria y 2:22:38, derrotando a la legendaria Mary Keitany. En 2021, tras quedar fuera del equipo olímpico de Kenia, canalizó su frustración en una memorable victoria en Londres (2:17:43), ejecutando un ataque devastador en el kilómetro 35 que la convirtió en la séptima mujer más rápida de la historia en ese momento.

Su estilo

Jepkosgei combina velocidad explosiva con inteligencia táctica. Su estilo agresivo desde el frente, desarrollado en sus años dominando la media maratón, se ha convertido en su mayor ventaja competitiva. Entrena en las alturas de Iten y Ngong en Kenia, con sesiones de calidad extremadamente exigentes que incluyen series de 400 metros y entrenamientos a 2.400 metros de altitud.

Ficha personal de Jepkosgei

Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1993 (31 años)

Nacionalidad: Keniana

Lugar de nacimiento: Kenia

Afiliación: Ex miembro de las Fuerzas de Defensa de Kenia

Estado civil: Casada con Nicholas Koech (también su entrenador hasta 2019)

Hijos: Brandon Kiprotich (nacido en 2011)

Mejores marcas personales

Maratón

Mejor marca: 2:14:00 (Valencia 2025) - NUEVO RÉCORD PERSONAL y RÉCORD DE LA PRUEBA

Anterior marca: 2:16:24 (Londres 2024)

Cuarta mujer más rápida de la historia

Media maratón

1:04:13 (Barcelona Half Marathon, febrero 2025)

Ex récord mundial: 1:04:52 (Prague Half Marathon, abril 2017)

10.000 metros en ruta

Ex récord mundial: 29:43 (Prague Grand Prix, septiembre 2017)

Primera mujer en romper la barrera de los 30 minutos

Otras distancias en ruta

15 km: 45:37 - Ex récord mundial (en ruta durante Prague Half Marathon 2017)

20 km: 1:01:25 - Ex récord mundial (en ruta durante Prague Half Marathon 2017)

10.000 metros (pista): 31:28.28 (Campeonato Africano 2016)

5.000 metros (pista): 15:19.1 (Nairobi 2019)

Trayectoria en maratón

Temporada 2025

Valencia (7 diciembre): 1ª - 2:14:00 RÉCORD PERSONAL + RÉCORD DE LA PRUEBA

Londres (21 abril): 2ª - 2:18:44

Barcelona Half Marathon (16 febrero): 1ª - 1:04:13

Temporada 2024

Londres (21 abril): 3ª - 2:16:24 - Récord personal anterior

Temporada 2022

Londres (2 octubre): 2ª - 2:18:07

Boston (18 abril): 7ª - 2:24:43

Temporada 2021

Londres (3 octubre): 1ª - 2:17:43 ⭐ Primera victoria en Major

Temporada 2020

Valencia (15 diciembre): 2ª - 2:18:40 (detrás de Peres Jepchirchir)

World Half Marathon Championships (Gdynia, Polonia): Participación destacada

Debut 2019

Nueva York (3 noviembre): 1ª - 2:22:38 ⭐ Victoria en debut

Segunda marca más rápida en la historia del circuito

Marca más rápida de una debutante en Nueva York

A solo 7 segundos del récord de la prueba

Palmarés

Títulos World Marathon Majors

2 victorias en Majors: Nueva York 2019, Londres 2021

5 podios en Majors: 2 victorias + 3 subcampeonatos (Valencia 2020, Londres 2022, Londres 2025)

Récords mundiales históricos

Ex récord mundial de media maratón: 1:04:52 (Prague 2017)

Primera mujer en romper la barrera de 1:05:00

Rompió 4 récords mundiales en una sola carrera (10K, 15K, 20K, medio maratón)

Ex récord mundial de 10K en ruta: 29:43 (Prague 2017)

Primera mujer en romper la barrera de 30 minutos

Ex récords mundiales de 15K y 20K en ruta (Prague 2017)

Seis récords mundiales en seis meses (2017) - Primera keniata en lograrlo

Récords actuales y ranking

Cuarta mujer más rápida de la historia en maratón (2:14:00)

#8 en ranking mundial de carreras en ruta

#18 en ranking mundial de maratón

Otros títulos y medallas

Subcampeona Mundial de Media Maratón (2017)

Medalla de bronce en 10.000m - Campeonato Africano 2016

Campeona del NYC Half Marathon (2019)

Séptima maratonista más rápida de la historia (en 2021 con su tiempo de Londres)

Con dos victorias en World Marathon Majors y un 66% de podios en sus nueve maratones completados, Jepkosgei demuestra que la maternidad, la adversidad y los reveses no son barreras sino oportunidades. Su nombre, que significa «nacida después de mucha anticipación», cobra sentido cada vez que cruza una meta victoriosa.