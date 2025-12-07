Quién es John Korir, ganador del Maratón de Valencia 2025: El keniano llamado a mandar en el 42K mundial Esta victoria representa su tercer triunfo en un World Marathon Major en apenas 14 meses

El keniata John Korir se ha proclamado ganador del Maratón de Valencia 2025 con un tiempo de 2:02:24, consolidando su dominio en el circuito mundial de maratones. La victoria de este domingo 7 de diciembre representa su tercer triunfo en un World Marathon Major en apenas 14 meses, un logro que lo posiciona como uno de los mejores maratonistas del momento.

Con esas tres victorias en Majors y el octavo mejor tiempo de la historia, el keniata ya ha puesto sus ojos en el Everest del maratón: el récord mundial que actualmente ostenta el fallecido Kelvin Kiptum con 2:00:35.

Considerado por muchos expertos como el mejor maratonista del momento tras sus victorias consecutivas, Korir ha forjado su reputación como uno de los corredores más agresivos del circuito mundial, un atleta que no teme atacar cuando otros se conforman con seguir. Korir es un finalizador potente por naturaleza: sus mejores millas suelen concentrarse entre los kilómetros 30 y 40, ese tramo brutal donde se ganan y pierden los maratones. Con un ritmo letal capaz de sostenerse en registros de 4:20-4:25 por milla (2:45-2:50 por kilómetro) durante la fase decisiva del maratón, Korir posee esa rara combinación de velocidad sostenida y fortaleza mental que define a los grandes campeones.

Tras su victoria en Chicago, Korir y su entrenador Haron Lagat decidieron elevar el listón. El keniata incrementó su kilometraje semanal hasta aproximadamente 210 kilómetros (130 millas), una carga de trabajo que Lagat considera ha llevado a Korir a su mejor momento de forma. Su programa de entrenamiento se estructura en seis días semanales, con una combinación estratégica de sesiones dobles y triples durante las semanas más intensas. Los sábados están reservados para las tiradas largas de 34 a 40 kilómetrosn.

Lo más sorprendente del método Korir es el contraste entre sus días fáciles y sus sesiones de calidad. En los días de recuperación, no es raro verlo corriendo a ritmos de hasta 8:54 por milla (5:30 por kilómetro), una velocidad que podría parecer excesivamente lenta pero que permite una regeneración completa. Por el contrario, en sus días fuertes, las medias nunca superan las 7:00 por milla (4:20 por kilómetro), manteniendo la intensidad necesaria para competir al más alto nivel.

Historia familiar

Detrás del éxito de John Korir hay una historia familiar tejida de sueños compartidos y legados superados. Su hermano mayor, Wesley Korir, conquistó el Maratón de Boston en 2012 con un tiempo de 2:12:40, convirtiéndose en el primer referente atlético de la familia.

Wesley no solo inspiró a John a correr maratones, sino que ha sido una figura clave en su carrera profesional, actuando como agente y consejero en los momentos cruciales. La relación entre ambos hermanos trasciende lo deportivo: es una conexión de mentoría, admiración y competencia sana que ha impulsado a John a alcanzar cotas que Wesley nunca imaginó.

Con su marca de 2:02:24 en Valencia 2025, John ha superado ampliamente el tiempo de su hermano, estableciendo un nuevo récord familiar que sitúa a los Korir como una de las dinastías más fascinantes del maratón moderno. Como el propio John declaró tras ganar Boston, mientras sostenía el trofeo junto a Wesley: «Ahora soy el más rápido de la familia».

Ficha personal de Korir

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1996 (29 años)

Nacionalidad: Keniano

Lugar de nacimiento: Kitale, Kenia

Altura: 1,73 m

Residencia: Divide su tiempo entre Colorado Springs (EE.UU.) y Kenia

Equipo técnico

- Entrenadores: Ron Mann y Haron Lagat

- Ron Mann es el legendario ex entrenador de Northern Arizona University y Universidad de Louisville

- Haron Lagat, con sede en Colorado Springs, completa el equipo técnico

- Hermano y referente: Wesley Korir, campeón del Maratón de Boston 2012

Mejores marcas personales

Maratón

Mejor marca: 2:02:24 (Valencia 2025) - NUEVO RÉCORD PERSONAL

Anterior marca: 2:02:44 (Chicago 2024)

Octavo más rápido de la historia

Media maratón

58:50 (RAK Half Marathon, febrero 2024)

15 km

42:11 (julio 2024)

10.000 metros

28:35.75 (Nairobi, junio 2023)

Trayectoria en maratón

Temporada 2025

Valencia (7 diciembre): 1º - 2:02:24 ⭐ NUEVO RÉCORD PERSONAL

Boston (21 abril): 1º - 2:04:45 (segunda marca más rápida de la historia de Boston)

Chicago (12 octubre): DNF (retirado tras intentar récord del mundo)

Temporada 2024

Chicago (13 octubre): 1º - 2:02:44 (sexto más rápido de la historia en ese momento)

Boston (15 abril): 4º - 2:07:40

Boilermaker 15K (julio): 1º - Victoria destacada

Falmouth Road Race (agosto): 1º - Victoria destacada

Temporada 2023

Chicago: 4º - 2:05:09

Boston: 9º

Temporada 2022

Los Ángeles: 1º - Bicampeón del maratón

Chicago: 3º - 2:05:01

Temporada 2021

Los Ángeles: 1º - Bicampeón del maratón

Debut (2018)

Ottawa Marathon: Inicio de su carrera en maratón

Palmarés y logros destacados

Títulos World Marathon Majors

3 victorias en Majors (Chicago 2024, Boston 2025, Valencia 2025)

Valencia es World Athletics Platinum Label

Récords y marcas históricas

Octavo hombre más rápido de la historia con 2:02:24

Segunda marca más rápida en la historia del Maratón de Boston (2:04:45)

Segunda marca más rápida en la historia del Maratón de Chicago (2:02:44) - solo por detrás del récord mundial de Kelvin Kiptum

Mejor marca de la temporada 2024 en su momento (2:02:44)

Ranking Mundial

#3 en el ranking mundial de maratón de World Athletics (actual)

Otros logros

Bicampeón del Maratón de Los Ángeles (2021, 2022)

Campeón del título PRRO 2024/2025 (Professional Road Running Organization)

Primer par de hermanos en ganar el Maratón de Boston (junto a Wesley Korir, 2012)

