¿Qué día se abren las inscripciones para 2026 y cuánto cuesta el dorsal? El Maratón de Valencia anuncia novedades importantes El calendario para asegurar una plaza para el año que viene arranca el 11 de diciembre

Las inscripciones para el Maratón de Valencia 2026 sufrirán un cambio radical que transformará el sistema para el año que viene, tal y como ha sucedido con las del 21K. Habrá un plazo preferencial de 4 días para que quien ha corrido este año se inscriba para el año que viene, se implanta un sorteo para las plazas restantes para el que hay que apuntarse en una fecha determinada y desaparece el pack de Medio Maratón + Maratón que tanto éxito tuvo en el pasado.

Este nuevo sistema, que lo cambia todo, se ha adoptado «para dar las mismas oportunidades a todos los corredores que quieran participar en las futuras ediciones y evitar la saturación de la plataforma y la insatisfacción o frustración que pueden generar los eventos con alta demanda», según explican desde la organización.

El nuevo sistema

De esta forma, se mantendrá un plazo preferencial de fidelidad (4 días) para las personas inscritas de 2025 (finishers o no, es decir, que estuviera inscrito y no se haya dado de baja por lesión, cambio de titular o servicio de reembolso) que quieran repetir en 2026 y, después, se abrirá un registro al público en general para el sorteo o 'ballot' del resto de plazas disponibles hasta completar los 35.000 dorsales.

El calendario, antes de la carrera de 2025 y a falta de concretar algunos hitos clave, es el siguiente:

Fechas y plazos previstos Inscripciones 2026

• 7 de diciembre: Maratón de Valencia 2025

• Del 11 al 15 de diciembre: Plazo preferencial fidelidad (4 días)

• Desde el 16 de diciembre: registro en el sorteo / ballot

• (sin fecha) Realización del sorteo / ballot

• (sin fecha) Envío resultado corredores

• (sin fecha) Inscripción agraciados sorteo (12 días)

• (sin fecha) Plazas no cubiertas con lista espera

Los inscritos en 2025 que no se inscriben en el plazo de fidelidad de cuatro días, podrán registrarse después como el resto de personas interesadas en el sorteo o 'ballot', pero perderá la garantía de tener una plaza asegurada de la primera fase.

Los precios de correr en Valencia Este año 2025 el precio osciló entre los 80 y los 200 euros, en función del momento de la inscripción. El primer tramo de 10.000 dorsales disponibles salió con un precio inicial de 80€, que cambió a 120€ en el segundo tramo de 10.000, y a 180€ un tercer y último tramo de 15.000 plazas. Una vez agotados los dorsales, las inscripciones que lleguen desde la lista de espera cubriendo las bajas de corredores inscritos han pagado 200€. Además, este precio no incluye la Licencia de Día (5 euros obligatoria) para los corredores que no dispongan de la licencia nacional (RFEA), licencia autonómica valenciana (FACV) o Carnet del Corredor Plus, en vigor. Para 2026, antes de la carrera de 2025, no se habían anunciado aún las tarifas.

Cómo inscribirse en el sorteo

- Para inscribirte necesitas el número de DNI o pasaporte, fecha nacimiento, correo electrónico y nombre completo de la persona que quiere correr.

Estos datos no podrán modificarse posteriormente en el proceso de inscripción, para evitar que una persona que resulte agraciado en el sorteo pueda ceder esa plaza a otro corredor.

Los registros para el ballot empezarán el 11 de diciembre a las 11:00h (hora española) y finalizarán el 15 de diciembre a las 10:59h (hora española).

¿Puedo apuntarme con más personas?

Sí, puedes apuntarte al sorteo/ballot con hasta tres personas por si quieres correr con algún familiar o amigo, pero deberás completar también sus datos personales (nombre y apellidos, nº DNI o pasaporte, fecha de nacimiento y correo electrónico), que tampoco podrán modificarse.

Una vez hayas terminado el registro, las personas a las que has apuntado recibirán un email y deberán confirmar que desean participar en el ballot.

De esta forma, se os asignará un número de registro que será correlativo y esto permitirá, con las mismas opciones que el resto de registros individuales, que si sale elegido tu número de registro podáis completar las inscripciones de forma individual para correr todo el grupo.

Si te inscribes como grupo, tus oportunidades en el sorteo son exactamente las mismas que si lo haces individualmente.

Completar la inscripción

Si recibido el mail confirmando que has resultado elegido en el sorteo no completas y formalizas la inscripción para el Maratón Valencia en el plazo de 12 días, ese dorsal reservado se anula, y pierdes la garantía de poder correr en el evento.

Al final de este plazo de 12 días, para completar el cupo máximo de 35.000 dorsales, las plazas que no se hayan registrado serán asignadas a las personas inscritas en la lista de espera (según el orden de registro en la misma).

¿Hay que pagar por inscribirse? No olvides la tarjeta

No hay que pagar, pero al hacer tu registro en el sorteo o 'ballot' necesitarás una tarjeta bancaria activa en la que se realizará una retención de 5 euros en tu tarjeta de crédito durante 15 días. Pasado este periodo, el importe se liberará automáticamente. Esto significa que la organización no cobrará nada por el registro en el ballot, independientemente de si te toca una plaza para inscribirte o no.

Los resultados del sorteo

Cuando se produzca oficialmente el ballot, realizado ante notario (siempre que queden dorsales tras la fase de fidelidad), la Organización comunicará mediante correo electrónico a todos los participantes si han sido agraciados con una plaza para poder inscribirse para 2026. Las personas que no han tenido fortuna deberán esperar su oportunidad registrándose en la lista de espera por si se producen futuras bajas o aprovechar los dorsales que tienen las agencias o tour operadores oficiales autorizados por el evento.

Cambio de nombre

Tanto los dorsales adquiridos en el período de fidelidad como en el ballot permitirán el cambio de nombre a partir del 1 de febrero. Las inscripciones procedentes del ballot que se den de baja por un cambio de titular serán ofrecidas a personas de la lista de espera que no obtuvieron su plaza en el ballot.

