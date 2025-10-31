De Ibi a Alcoy por la cima del Menejador
La etapa 8 del GR-330 permite disfrutar Parque Natural del Carrascal de la Font Roja en una ruta de 24 kilómetros entre ambos municipios
Valencia
Viernes, 31 de octubre 2025, 11:06
El GR-330 tiene bonito hasta el nombre: Sendero Costa Blanca Interior. Más de 400 kilómetros que se divide en 20 etapas que invitan a conocer las distintas comarcas de la bella Alicante.
Historia, mitos, leyendas, tradiciones, arquitectura, costumbres, gastronomía o artesanía dejan su huella a lo largo del recorrido en el que se pueden pisar desde las finas arenas de la costa pasando por acantilados o parques naturales como El Montgó, Carrascal de la Font Roja, el de la Serra de Mariola, El Fondo o La Mata.
En esta ocasión realizaremos la etapa número 8 que va desde el municipio de Ibi, conocido por su gran tradición juguetera, hasta Alcoy, del que a todos nos viene a la mente sus Moros y Cristianos además de por la mágica noche de Reyes.
Esta etapa se prolonga durante alrededor de 23 kilómetros y recorreremos el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. En la comarca de l'Alcoià desde Ibi descubriremos primero el paraje natural Barranc dels Molins, al cruzarlo empezaremos a ascender, visitaremos el Pou del Barber, la Cava Coloma y el Carrascal antes de llegar a la cima del Menejador.
Las impresionantes vistas nos insuflarán de energía. Los colores del otoño y, como explican desde Turismo Alcoy la naturaleza deja paso: «Podremos apreciar el cromatismo del bosque caducifolio; los pinares dan cobijo al azor, al gavilán y al piquituerto; y en el bosque viven los jabalíes, los zorros y las musarañas. En las partes más altas ponen sus nidos el águila perdicera y el búho real junto con el halcón peregrino y el gorrión chillón».
El descenso arranca entre un bosque de carrascas, llegaremos al Pla de la Mina y podremos ver el Santuario de la Font Roja. Desde este punto iremos al centro de interpretación para conocer un poco más la zona.
El Paraje Natural Municipal Canalons - Racó de Sant Bonaventura serán nuestras siguientes paradas antes de continuar por un sendero que discurre en paralelo al río Polop que nos llevará al puente de las Siete Lunas, y la Vía Verde de Alcoy hasta llegar al núcleo urbano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión