De Ibi a Alcoy por la cima del Menejador La etapa 8 del GR-330 permite disfrutar Parque Natural del Carrascal de la Font Roja en una ruta de 24 kilómetros entre ambos municipios

Lourdes Martí Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 11:06

El GR-330 tiene bonito hasta el nombre: Sendero Costa Blanca Interior. Más de 400 kilómetros que se divide en 20 etapas que invitan a conocer las distintas comarcas de la bella Alicante.

Historia, mitos, leyendas, tradiciones, arquitectura, costumbres, gastronomía o artesanía dejan su huella a lo largo del recorrido en el que se pueden pisar desde las finas arenas de la costa pasando por acantilados o parques naturales como El Montgó, Carrascal de la Font Roja, el de la Serra de Mariola, El Fondo o La Mata.

En esta ocasión realizaremos la etapa número 8 que va desde el municipio de Ibi, conocido por su gran tradición juguetera, hasta Alcoy, del que a todos nos viene a la mente sus Moros y Cristianos además de por la mágica noche de Reyes.

Esta etapa se prolonga durante alrededor de 23 kilómetros y recorreremos el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. En la comarca de l'Alcoià desde Ibi descubriremos primero el paraje natural Barranc dels Molins, al cruzarlo empezaremos a ascender, visitaremos el Pou del Barber, la Cava Coloma y el Carrascal antes de llegar a la cima del Menejador.

Las impresionantes vistas nos insuflarán de energía. Los colores del otoño y, como explican desde Turismo Alcoy la naturaleza deja paso: «Podremos apreciar el cromatismo del bosque caducifolio; los pinares dan cobijo al azor, al gavilán y al piquituerto; y en el bosque viven los jabalíes, los zorros y las musarañas. En las partes más altas ponen sus nidos el águila perdicera y el búho real junto con el halcón peregrino y el gorrión chillón».

Ampliar Algunas de las imágenes del recorrido entre Ibi y Alcoy. ALCOY TURISMO

El descenso arranca entre un bosque de carrascas, llegaremos al Pla de la Mina y podremos ver el Santuario de la Font Roja. Desde este punto iremos al centro de interpretación para conocer un poco más la zona.

El Paraje Natural Municipal Canalons - Racó de Sant Bonaventura serán nuestras siguientes paradas antes de continuar por un sendero que discurre en paralelo al río Polop que nos llevará al puente de las Siete Lunas, y la Vía Verde de Alcoy hasta llegar al núcleo urbano.

