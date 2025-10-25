Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atletas en el Medio Maratón de Valencia, en una imagen de archivo. Jesús Signes

A qué hora empieza y acaba el Medio Maratón de Valencia en 2025

La prueba ha ampliado el tiempo máximo de entrada en meta

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:01

Comenta

El Medio Maratón de Valencia toma las calles de la ciudad este domingo 26 de octubre. Cerca de 25.000 deportistas tomarán la salida en la avenida Tarongers, junto a las universidades, en una de las pruebas más rápidas del mundo que recorrerá muchas de las vías más importantes de la capital del Turia.

La salida se dará a las 08:25 horas y la carrera finalizará a las 12:20 horas, siendo el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera 2h 45:00, sin que en ningún caso pueda excederse dicho lapso temporal, quedando fuera de carrera y de las clasificaciones oficiales los participantes que no cumplan con este límite.

Todo corredor que llegue al km 10 después de las 11 horas deberá, obligatoriamente, entregar su dorsal, abandonar la prueba y/o subir al coche escoba al exceder la proyección del límite global fijado por la organización para la finalización de la misma (2 horas y 45 minutos).

Siete tandas de salida

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tiene previsto realizar la salida en tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores, de acuerdo con el orden de marcas acreditadas. Todo participante recibirá en su email, con antelación suficiente, el aviso de la oleada que le corresponde que, además, se indicará en el dorsal.

A las 8:25 horas saldrán los atletas hasta 1h19:59

A las 8:30 horas saldrán los atletas entre 1h20:00 y 1h25:59

A las 8:35 horas saldrán los atletas entre 1h26:00 y 1h33:59

A las 8:48 horas saldrán los atletas entre 1h34:00 y 1h42:59

A las 9:01 horas saldrán los atletas entre 1h43:00 y 1h49:59

A las 9:14 horas saldrán los atletas entre 1h50:00 y 1h54:59

A las 9:27 horas saldrán los atletas a partir de 1h55:00

- Los atletas en silla de ruedas partirán por anticipado en la cuarta oleada.

- Los atletas con discapacidad visual podrán partir si lo desean por anticipado y al frente de la oleada que les corresponda.

El recorrido, kilómetro a kilómetro

Este es el recorrido, kilómetro a kilómetro:

SALIDA: Avenida Tarongers

1. Bulevar Periférico Norte - Rotonda Camino Farinós

2. Avenida Alfahuir

3. Avenida Primado Reig

4. Avenida Botánico Cavanilles

5. Calle de la Trinidad

6. Avenida Menéndez Pidal

7. Avenida Fernando el Católico

8. Avenida Ramón y Cajal

9. Calle Guillém de Castro

10. Calle Guillém de Castro

11. Calle Conde Trénor

12. Calle de la Paz

13. Calle Xátiva

14. Avenida Navarro Reverter

15. Avenida Jacinto Benavente

16. Paseo de la Alameda

17. Calle Menorca

18. Ingeniero Manuel Soto

19. Calle Eugenia Viñes

20. Calle Eugenia Viñes

21. Avenida Tarongers

META Avenida Tarongers

Cobertura especial

Puedes seguir toda la información del Medio Maratón de Valencia en www.lasprovincias.es, que te ofrecerá la narración de la carrera en directo y toda la información relacionada, desde el recorrido y las calles cortadas a los horarios de paso y todas las reacciones al finalizar la prueba.

