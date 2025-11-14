El C.A. Fent Camí Mislata cierra un año de éxitos: 24 medallas y presencia internacional

R.D. Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:40 Comenta Compartir

El C.A. Fent Camí Mislata está a punto de cerrar la campaña competitiva de 2025 y sus resultados han sido positivos. En total, el club ha obtenido en lo que va de año 24 medallas, de las cuales 6 han sido de oro, 12 de plata y 6 de bronce. A su vez, ha contado con una activa participación en competiciones nacionales e internacionales al aire libre y en pista cubierta. Sin contar con la variedad de modalidades en las que han participado sus atletas: desde salto con pértiga, hasta lanzamiento de jabalina.

Un año de medallas: 24 en total

Del total de 24 atletas medallistas en campeonatos nacionales, quien ha podido subirse al podio en más ocasiones ha sido Ángel Díaz Rodríguez. El joven valenciano de 26 años ha obtenido tres medallas: dos de plata y una de bronce. Todas en diversas modalidades, entre ellas: 110 metros vallas, 4 x 100 metros planos y 60 metros vallas. Díaz también ha participado en el campeonato internacional de Bochum, Alemania. Allí ha logrado un meritorio segundo lugar en 110 metros vallas.

En ruta y al aire libre, el club de Mislata ha aportado un total de 35 atletas a las competiciones nacionales disputadas. El Campeonato de España absoluta en Tarragona ha sido el que ha contado con mayor participación del conjunto valenciano, con 20 deportistas. De ellos, seis han pasado a las finales y tres han logrado una medalla. Entre todos los torneos nacionales al aire libre, el Fent Camí Mislata ha conseguido 14 medallas: una gran cifra.

Ampliar El equipo celebra el subcampeonato en la Liga División de Honor en Soria Fent Camí Mislata

Menor satisfacción en pista cubierta

En pista cubierta también ha habido éxito, aunque en menor medida. En general, han participado 20 atletas en lo que va de año y se han puesto una medalla 7 de ellos (1 de oro, 3 de plata y otras 3 de bronce). A destacar, el Campeonato de España absoluta de Madrid en febrero, donde el Fent Camí ha sido el segundo club en ranking según medallero.

Otro de los jóvenes talentos del club es Artur Coll, quien ha brillado en salto con pértiga a lo largo del 2025. De hecho, el joven nacido en el 2001 ha conseguido una de las mejores marcas de la historia con la selección española tras alcanzar los 5.70 metros de altura. Este hito lo ha logrado en Tarragona, aunque también ha asistido al Mundial de Atletismo en Tokio. Una experiencia única en la que no ha podido llegar a la final, pero que le enriquecerá para su futuro profesional.

La Carrera popular 10k y 5K de Mislata

El Fent Camí se ha reafirmado un año más como uno de los clubes más competitivos de Valencia gracias a estos resultados. Ahora, el equipo mislatero espera la edición 44 de la Carrera popular 10K y 5K que se celebrará el fin de semana (domingo 16 de noviembre a las 10 horas).

Una competición que tendrá un trazado nuevo: dos vueltas a una ruta con salida y llegada en el mismo punto (Centre Sociocultural i Esportiu La Fàbrica). Este evento para todas las edades será organizado por el club y contará con el apoyo del Ayuntamiento de Mislata y demás patrocinadores.

