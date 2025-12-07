Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salida del Maratón de Valencia 2025.

Los famosos que han corrido el Maratón de Valencia 2025

Entre los innumerables atletas y aficionados que se han dado cita en las calles de Valencia también se encontraban algunos rostros conocidos

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:09

Comenta

El Maratón de Valencia ha acaparado este domingo todos los focos del mundo del running. Más de 38.000 corredores procedentes de todos los rincones del mundo se han dado cita en las calles valencianas para recorrer las zonas más emblemáticas de la ciudad a lo largo de los tradicionales 42,195 kilómetros en una de las ediciones más emocionantes que se recuerdan.

En categoría masculina, el keniata John Korir ha ganado el Maratón con un tiempo de 2:02:24 mientras que en la categoría femenina Joyciline Jepkosgei se ha proclamado campeona al terminar la carrera en 2:14:00. La keniana ha conseguido el récord de la prueba valenciana y la mejor marca mundial del año.

Entre los innumerables atletas y aficionados que se han dado cita en las calles de Valencia también se encontraban algunos rostros famosos como las influencers Estefanía Unzú, más conocida como Verdeliss y Marta Baceiredo.

Verdeliss ha marcado un tiempo de 2:48:05 minutos en su paso por línea de meta, logrando batir su récord personal y mejorando los 2:49:38 que registró el año pasado en el Maratón de Valencia. La influencer, que este año fue protagonista del reto '7 maratones, 7 días, 7 continentes', ha corrido a un ritmo de 3:59 minutos por kilómetro.

La navarra ha completado la carrera en el puesto 153 de 8.921 mujeres participantes en categoría open (puesto 2.859 de más de 35.000 corredores en la general).

Por su parte, Marta Baceiredo, con casi 100.000 seguidores y conocida por su pasión por la moda, el deporte y los viajes, ha conseguido terminar la carrera en un tiempo de 3:19:59. La influencer ha completado la carrera en el puesto 1018 de 8.921 mujeres participantes en categoría open (puesto 11.572 de más de 35.000 corredores en la general).

En la salida de la carrera también se encontraban, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto al presidente de Mercadona, Juan Roig, la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, junto a su corte y la concejala de deportes de Valencia, Rocío Gil.

