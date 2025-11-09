KM. 97 'Entrenamiento XXL'

José Garay Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:37 Comenta Compartir

En la preparación de un maratón, cada entrenamiento tiene un propósito específico y a lo largo de la planificación tenemos que buscar el equilibrio entre todos ellos. Sin embargo, entre todas las sesiones planificadas en un plan de entrenamiento, hay una que destaca por encima de las demás: la tirada larga o entrenamiento XXL, también conocido como el entrenamiento más largo de toda la preparación. Este entrenamiento es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para llegar en condiciones óptimas al día del maratón, ya que cumple múltiples objetivos fisiológicos, psicológicos y logísticos. El entrenamiento XXL suele realizarse unas 3 semanas antes del maratón, dependiendo de la experiencia del corredor, su nivel y la estructura del plan. Su duración puede oscilar entre 28 y 35 kilómetros, o en términos de tiempo, entre 2 horas 30 minutos y 3 horas 30 minutos aproximadamente. No se trata únicamente de acumular kilómetros, sino de simular de la manera más fiel posible las condiciones del día de la carrera, con el fin de reducir la incertidumbre y preparar al organismo para responder adecuadamente a las exigencias de la distancia.

El entrenamiento XXL debe considerarse como un ensayo general del maratón. Es el momento ideal para probar todos los elementos que formarán parte del día de la carrera, desde la estrategia de alimentación e hidratación hasta la elección de la ropa y el calzado. Cada uno de estos factores puede marcar la diferencia entre completar la carrera con éxito o sufrir innecesariamente durante los últimos kilómetros. Durante este entrenamiento, el corredor debe simular las condiciones más realistas posibles del maratón: comenzar a una hora similar a la de la competición, llevar la misma ropa y zapatillas que quiere utilizar, hidratarse y alimentarse en los mismos intervalos y con los mismos productos que usará el día de la carrera. Esta simulación no solo ayuda a ajustar los detalles técnicos, sino también a generar confianza y seguridad, reduciendo la ansiedad que suele acompañar el día de la competición.

Uno de los errores más frecuentes entre los corredores populares es no haber probado previamente los geles, bebidas isotónicas o barritas energéticas que utilizarán en el maratón. El sistema digestivo, al igual que los músculos, necesita entrenamiento. Ingerir geles o bebidas durante el esfuerzo prolongado exige adaptación, y hacerlo por primera vez el día de la carrera puede derivar en problemas gastrointestinales, náuseas o falta de absorción de energía. Por ello, el entrenamiento XXL es la oportunidad ideal para ensayar la estrategia de avituallamiento. Se recomienda imitar las condiciones del maratón en cuanto a la frecuencia de ingesta (por ejemplo, un gel cada 45 minutos), así como la cantidad de agua que se toma en cada punto. Este ensayo permite descubrir si el cuerpo tolera bien ciertos productos, si es necesario ajustar las dosis o los intervalos, y si la combinación entre geles, agua e isotónicos funciona correctamente. El objetivo es que el cuerpo y el estómago lleguen al maratón «entrenados» también en el aspecto nutricional, sin margen para la improvisación.

Otro aspecto clave que se pone a prueba durante el entrenamiento XXL es la elección del equipamiento. Durante un esfuerzo prolongado como el maratón, cualquier pequeño detalle en la ropa o el calzado puede amplificarse y causar molestias significativas. Costuras mal colocadas, tejidos poco transpirables o zapatillas inadecuadas pueden derivar en rozaduras, ampollas o sobrecargas musculares. Por ello, la tirada larga debe realizarse con la misma equipación que se utilizará el día del maratón: camiseta, pantalón, calcetines, gorra, gafas y, por supuesto, las zapatillas. Esta sesión permite comprobar la comodidad del conjunto, identificar posibles puntos de fricción, evaluar cómo responde la ropa ante el sudor y la temperatura, y confirmar que las zapatillas elegidas sin duda, son las adecuadas. El corredor puede, por ejemplo, descubrir que un tipo de calcetín previene ampollas mejor que otro, o que cierta camiseta le provoca irritación en los brazos o en el cuello. Detectar y corregir estos detalles con antelación puede evitar problemas el día de la carrera. Asimismo, el entrenamiento XXL ayuda a verificar el estado del material. Si las zapatillas ya acumulan muchos kilómetros, este entrenamiento puede servir para decidir si conviene estrenar un nuevo par para el maratón (dejando tiempo suficiente para adaptarse a ellas). En resumen, esta sesión permite validar el «kit de carrera» y garantizar que todo funciona correctamente.

Más allá del aspecto técnico, el entrenamiento XXL tiene un valor fisiológico y psicológico fundamental. Desde el punto de vista físico, esta sesión potencia la resistencia aeróbica y mejora la eficiencia metabólica, favoreciendo la utilización de las grasas como fuente de energía y retrasando el agotamiento del glucógeno muscular. Además, fortalece los músculos, tendones y articulaciones para soportar el impacto repetido durante varias horas, lo que reduce el riesgo de lesiones. Potencia tu estructura y ayuda a tener el «chasis» en perfecto estado. A nivel mental, el entrenamiento XXL ofrece un entrenamiento psicológico incomparable. En este tipo de sesión, el corredor experimenta sensaciones similares a las del tramo final del maratón: fatiga acumulada, dudas, necesidad de concentración y gestión del esfuerzo. Afrontar y superar estas sensaciones durante el entrenamiento permite desarrollar una fortaleza mental que será clave el día de la carrera. Cada kilómetro recorrido se convierte en un aprendizaje sobre cómo reacciona el cuerpo y la mente ante el cansancio, cómo mantener el ritmo y cómo gestionar la motivación.

El entrenamiento más largo también puede ser un buen momento para ensayar el ritmo objetivo del maratón. No recomiendo correr toda la sesión al ritmo de competición, pero sí incluir tramos o segmentos que simulen las sensaciones que se tendrán el día de la prueba. Por ejemplo, se puede correr la primera parte a un ritmo cómodo y los últimos kilómetros al ritmo previsto para el maratón. De este modo, el corredor aprende a dosificar el esfuerzo, a escuchar sus sensaciones y a reconocer los ritmos que puede sostener de manera realista. Durante el entrenamiento XXL, el corredor puede comprobar cómo varían sus pulsaciones, su sensación de fatiga y su capacidad de mantener una zancada eficiente. Estos datos servirán para ajustar la estrategia de ritmo para el maratón, evitando salir demasiado rápido o subestimar la fatiga acumulada. En definitiva, esta sesión actúa como un test que permite afinar la estrategia global del día de la carrera.

Además de los beneficios fisiológicos y técnicos, el mayor valor del entrenamiento XXL reside en la confianza que genera. En aumentar el estado de creencia. Haber completado una sesión de 30 o más kilómetros, haber probado la nutrición, el equipamiento y el ritmo, ofrece al corredor la seguridad de que está preparado para afrontar el desafío maratoniano. Esa confianza será determinante en los momentos difíciles de la carrera, cuando la mente juega un papel crucial para continuar avanzando. Es sin duda, uno de los pilares centrales del proceso de preparación para el maratón, un auténtico banco de pruebas que permite ensayar cada detalle y ajustar todos los factores que influirán en el rendimiento el día de la carrera. A través de este entrenamiento, el corredor no solo fortalece su cuerpo, sino que también adquiere experiencia, conocimiento y seguridad. El día del maratón no habrá lugar para la improvisación. Cada kilómetro recorrido en el entrenamiento XXL habrá servido para anticipar y resolver cualquier variable. Por ello, más que una sesión más del plan, el entrenamiento más largo representa la culminación del proceso de preparación y la llave que abre las puertas al éxito de los ansiados 42k.

