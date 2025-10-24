SD Correcaminos: en el corazón del Medio Maratón Valencia
El club nacido en 1979 participa activamente en los 21k de la ciudad, los 42k y la Volta a Peu
Valencia
Viernes, 24 de octubre 2025, 13:03
El Medio y Maratón Valencia y la Volta a Peu tienen detrás un nombre propio: la SD Correcaminos. Las manos, el corazón de las personas que desde 1979 forman y han formado parte del club ubicado en el barrio de La Saïdia han dado impulso a las dos carreras más importantes de la ciudad. De hecho si Valencia a día de hoy es la ciudad del running, es, sobre todo, por este grupo de locos que apostaron por las carreras populares cuando sólo lo hacían cuatro locos.
Paco Borao es el presidente de un club con 720 socios y que cuenta con una gran cantera: 180 niños en atletismo, 65 en triatlón y 20 en orientación forman parte de una familia que pese a los numerosos clubes que proliferan en la ciudad nunca dejan de crecer.
Estas semanas son muy especiales para la SD Correcaminos. En las manos y en el esfuerzo de muchos de sus socios está que salga bien desde la línea que seguirán los 25.000 inscritos en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich a partir de las 8:25 horas hasta que todos ellos tengan su dorsal (aquí podéis ver un reportaje del año pasado sobre cómo se preparan los dorsales en la sede del club).
Más de 200 voluntarios forman parte de la organización de este evento que también servirá como ensayo general del maratón de diciembre.
Sobre el asfalto de la ciudad también se dejarán ver los colores negro y amarillo del club así como de ese pájaro que es el logo oficial de la entidad. 281 personas de la entidad tomarán la salida de la mágica carrera.
