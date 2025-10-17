5 consejos médicos para afrontar el Medio Maratón Valencia La directora médico de la prueba, la doctora Virginia López ofrece algunos tips para lograr completar la carrera en perfectas condiciones

Lourdes Martí Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 10:39 Comenta Compartir

Apenas queda una semana. Con la mayoría del trabajo hecho, llega la cuenta atrás para una de esas carreras que hacen dirigir las miradas de todo el planeta running hacia Valencia. El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tomará las calles el próximo 26 de octubre.

Para que todo salga según lo previsto, mejor no tomar riesgos y quién mejor que la directora médico de la prueba, la doctora Virginia López para ofrecerte cinco consejos para afrontar con éxito los 21k de la ciudad del running.

Imágenes cedidas por Medio Maratón Valencia