CE Pobla de Farnals: correr con fuerza, energía y alegría

Los corredores del C.E. Pobla de Farnals en el Medio Maratón de Valencia

Valencia ya es conocida a nivel internacional como la ciudad del running. Por su trazado plano y clima templado, el apodo no le queda nada corto: es un lugar perfecto para correr. Sin embargo, dar el primer paso para cualquier atleta es un gran reto; es allí donde los clubes pueden servir de motivación para practicar este deporte. Así lo hace el Club Esportiu La Pobla de Farnals, que cumple más de una década desde su fundación inculcando los valores del atletismo.

Desde el origen con un objetivo

La Pobla de Farnals es una pequeña localidad de 9076 habitantes situada en la Horta Nord, a unos 17 kilómetros del centro de Valencia. No solo cuenta con dos polideportivos, sino que desde el año 2013 ostenta su propio equipo de running. Desde su origen, el objetivo de la institución siempre ha sido el mismo: «compartir la pasión por correr y fomentar el deporte en un ambiente familiar».

Todas las semanas, los corredores del club se reúnen con las piernas frescas y la mirada en el horizonte para llegar a su única meta: disfrutar manteniendo un estilo de vida saludable. Sin restricción de edad, diversas generaciones encuentran un espacio para hacer ejercicio y compartir anécdotas. El nivel tampoco es una preocupación, ya que hay lugar para todos: desde el más experimentado, hasta el principiante que aún decide qué zapatilla usar.

Competir no es lo más importante

«Todos estamos unidos por la misma ilusión». Los resultados son importantes, pero también la posibilidad de entrenar con más personas y evitar la soledad. De hecho, sus integrantes corren para ser felices y despejarse de sus obligaciones cotidianas. «Nuestros colores, el rosa y el negro, reflejan la energía, la alegría y la fuerza que nos caracteriza», declaran.

En la actualidad, el club presume de contar con más de 100 socios que participan no solo en carreras populares, sino también en competiciones oficiales de renombre. De hecho, el pasado domingo 26 de octubre estuvieron en el Medio Maratón de Valencia, escenario del récord de Europa logrado por el sueco Andreas Almgren (58m 41s). En ocasiones anteriores, también participaron en la 5K de Pobla de Farnals o en la Volta a Peu Runners Ciutat de Valencia.

No solo participan; también organizan carreras

Además de inscribirse en competiciones, el club creuetí también organiza eventos «muy especiales». Por un lado, la San Silvestre de La Pobla de Farnals, que «llena de deporte y diversión las calles cada diciembre». Asimismo, son convocadores de la 5K Pobla de Farnals Playa, que se celebra todos los años en mayo —con un mayor número de inscritos en cada edición.

El lema del Club Esportiu Pobla de Farnals define a la perfección su filosofía: «Disfrutamos cada paso». Sin duda, captura el espíritu pasional de sus competidores, quienes por encima de los resultados priorizan el bienestar. Pasarlo genial y crear lazos duraderos va mucho más allá de ejercitar el cuerpo: es un estilo de vida que el club fomenta día a día.

