La Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas pasa por Alboraya

«Alboraya es un pueblo solidario y que siempre acoge iniciativas para ayudar a los demás», Miguel Chavarría sacó pecho por el municipio del que es alcalde. La localidad de l'Horta Nord acoge el próximo 16 de noviembre una de esas citas cuyas zancadas van por la vida y la investigación. La Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas es un circuito que por segunda vez hace parada en la provincia de Valencia (aquí puedes ver la galería de fotos de 2024).

La playa de la Patacona acogerá esta prueba cuya totalidad de fondos recaudados se destinan a la investigación contra este tipo de cáncer. Está organizada por tres asociaciones sin ánimo de lucro: la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), que representa a los pacientes afectados por este tumor, junto con la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), que representan a los médicos e investigadores especializados en el estudio y manejo de las enfermedades del páncreas.

Se trata de una carrera para todas las edades y ritmos, con un ambiente lúdico y recorridos para todo tipo de públicos donde lo más importante es poder aportar nuestro granito de arena para luchar contra uno de los cánceres más mortíferos que existen.

El Dr. Luis Sabater, jefe de servicio de cirugía del Hospital Clínico y catedrático de la Universitat de València, y Chus Miralles, impulsora de la iniciativa en Valencia y familiar de un fallecido por cáncer de páncreas, presentaron la carrera junto al alcalde de Alboraya y la concejala de Deportes del municipio, Zeudy Estal.

Chus Miralles, además, tuvo unas emotivas palabras en la presentación para su hermano fallecido por este tipo de cáncer, con el que corría la edición de Alicante, y a quien prometió continuar con la causa. Es la undécima edición de este circuito a nivel estatal, pero es la segunda edición en la provincia de Valencia, la primera fue en 2024 en la capital.

- Hora de salida:

08:30 h: Carreras 5K y 10K.

10:05 h: Marcha Caminando.

- Distancias y recorrido:

La salida de todas las pruebas será junto al Paseo Marítimo de la Playa de la Patacona (Alboraya). El lugar concreto será anunciado próximamente

Todas las pruebas se realizarán frente a la fachada marítima de la Playa de La Patacona, sobre un circuito de 5 kilómetros.

En la carrera de 10K se realizarán 2 vueltas a dicho circuito.

Las carreras infantiles tendrán distancias adaptadas a las edades de los participantes que irán desde 100m a 1000m

Ampliar Emotiva carrera la de 2024 en memoria de las víctimas y afectados por la dana. FILI NAVARRETE

- Premios

Se establecen premios para los tres primeros de cada categoría salvo en la categoría de marcha/caminata y en las carreras infantiles que no serán competitivas.

CARRERA 5K

Trofeo para los 3 primeros clasificados

clasif. general

Trofeo para las 3 primeras clasificadas

clasif. general

CARRERA 10K

Trofeo para los 3 primeros clasificados

clasif. general

Trofeo para las 3 primeras clasificadas

clasif. general

-Sorteos y regalos

10K, 5K y marcha:

Los tres equipos/colectivos con el mayor número de participantes serán premiados con un jamón de la prestigiosa marca Antonio Mata. Para el cómputo de participantes, se tendrán en cuenta las inscripciones a las 2 carreras y a la marcha (no incluye a los participantes en la marcha de perros ni las carreras infantiles)

Carreras infantiles:

De la mano de THE CHAMPIONS BURGER, entre todos los participantes se sorteará un viaje familiar a Disneyland Paris, para un máximo 3 hijos y 2 padres. El viaje constará de 3 días en hotel de 4 estrellas, con acceso al parque (2 jornadas) y desplazamiento desde el origen al destino.

Caminata de perros:

Sorteo de 1 año de alimentación ARIÓN-TITANIUM para 1 perro.

Saco gratis de ARIÓN-TITANIUM a las primeras 25 inscripciones de la marcha canina.

INSCRIPCIONES:

Las 3 modalidades tendrán el mismo importe de inscripción, cuyos diferentes plazos y precios serán:

Hasta el 30-junio: 10€

Hasta el 30-sept.: 12€

Hasta el 13-nov.: 15€

Las carreras infantiles tendrán un coste de 6€

El importe de la inscripción será donado íntegramente a la investigación en Cáncer de Páncreas.

- Plazo de inscripción:

El plazo de inscripción es desde el miércoles 28 de mayo hasta el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas.

- Descalificaciones

El servicio médico de la competición y/o dirección de la carrera están facultados para retirar durante la prueba:

A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.

Al atleta que no realice el recorrido completo.

Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.

- Vehículos

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y que cuenten con el distintivo proporcionado por la organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para los atletas.

RECOGIDA DE CAMISETAS, DORSALES Y CHIP:

Entrega de dorsales:

Lugar:Hall principal de la Facultad de Medicina de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez nº15)

Horario: Viernes 14 de noviembre de 16:00h a 20:00h. Sábado 15 de noviembre de 10:00h a 20:00h. (horario interrumpido)

Únicamente para las carreras de 5K y 10K se ubicará control de chip en salida y meta (a fin de cronometrar el tiempo real de los participantes).

El chip se colocará en el reverso de los dorsales y no será necesario devolverlo.

