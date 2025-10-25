Con o sin cafeína: el dilema del kilómetro 15 en el Medio Maratón de Valencia La organización dispone de un avituallamiento de geles, necesario para acabar la prueba con todas las fuerzas posibles

Nacho Ortega Valencia Sábado, 25 de octubre 2025, 07:17

El Medio Maratón de Valencia no solo pone a prueba las piernas y el corazón de los corredores, también su capacidad para decidir bajo presión. En el kilómetro 15.2, cuando las fuerzas empiezan a flaquear y la cabeza pide ayuda, se pasa por el avituallamiento de geles y llega el gran dilema: ¿gel con cafeína o sin ella?

El avituallamiento de Enervit será uno de los puntos más estratégicos de toda la carrera. Allí, los voluntarios —fácilmente reconocibles por los colores— repartirán geles naranja (sin cafeína) y amarillo (con cafeína), perfectamente señalizados a ambos lados de la calzada.

No hay pérdida: la organización ha dispuesto el reparto en el orden sin cafeína – con cafeína – sin cafeína – con cafeína, para que cada corredor elija su dosis de energía con precisión milimétrica.

Los más cautos optarán por el gel naranja, ideal para mantener el ritmo sin sobresaltos. Los que necesiten un empujón final, quizá se lancen a por el amarillo, con ese toque de cafeína que promete una recta final más eléctrica. Sea cual sea la elección, este punto será, sin duda, uno de los más animados del recorrido, y uno de los momentos decisivos para afrontar los últimos kilómetros de la carrera con todas las garantías.

Agua o Aquarius

Además, habrá puestos de avituallamiento líquido en los puntos kilométricos 5.4, 10.4, 15.5 y 19.4, donde habrá agua Aquabona en botella de 33cl y Aquarius (en vaso). Además, en meta se os entregará agua Aquabona en botella de 50cl y Aquarius en lata. En post-meta habrá también avituallamiento sólido.

Tras la meta, el esfuerzo tendrá su recompensa con la bolsa del corredor que se entregará a los finishers: agua Aquabona, Aquarius y avituallamiento sólido para recuperar fuerzas.