Abiertos los plazos para conseguir dorsal para el Medio Maratón de 2026 La organización abre las inscripciones para acceder mediante sorteo, después de que casi 12.600 corredores se hayan beneficiado de la renovación durante el periodo de fidelidad

Martes, 4 de noviembre 2025

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha abierto hoy el periodo para inscribirse al sorteo (ballot) por el que repartirá la mitad de sus dorsales disponibles para la edición de 2026, que tendrá lugar el 25 de octubre de 2026. La prueba, que estrena nuevo sistema de inscripción, pone a la venta para público general 12.400 plazas, el 50 por ciento del total disponible, después de que la otra mitad se haya cubierto con los corredores de 2025 que volverán a repetir.

La organización de la prueba, a cargo de la SD Correcaminos, anunció antes de verano que cambiaba el sistema de inscripciones para 2026 implantando un modelo mixto que con un periodo de fidelidad para los inscritos en 2025 y un posterior 'ballot' con el objetivo de dar las mismas oportunidades a todos los corredores y evitar la saturación de la plataforma y la insatisfacción o frustración que generan los eventos con alta demanda.

Así, el 30 de octubre, se abrió un periodo de 4 días –se cerró ayer 3 de noviembre– en el que todas las personas que tenían dorsal para 2025 han podido inscribirse y tener su plaza asegurada para 2026. En total, 12.599 corredores han decidido repetir de cara al próximo año, de los que el 69 por ciento son de la Comunitat Valenciana, el 14 por ciento del resto de España y el 17 por ciento procedente del extranjero.

Esto supone que durante el periodo de fidelidad se han cubierto el 50 por ciento de las 25.000 plazas de venta al público general y que el otro 50 por ciento se cubrirá a través del sorteo. El plazo para apuntarse al ballot está abierto de las 11 horas de hoy hasta las 11 horas del próximo 14 de noviembre en la web de la carrera.

Aquellos que deseen apuntarse al ballot, pueden hacerlo de manera individual o en grupos de hasta tres personas, en cualquier caso todos tienen las mismas posibilidades de conseguir un dorsal, también independientemente del momento en el que registran al sorteo. El sorteo se realizará ante notario una vez termine el periodo de registro y se comunicará a todos los participantes a partir del 18 de noviembre. Los no agraciados (siempre que la demanda de dorsales sea mayor a la oferta disponible) pasarán a ocupar un orden correlativo en la lista de espera, de forma que puedan conseguir una plaza si los corredores ya inscritos se dan de baja por lesión o seguro en el futuro.