1.000 descalificados

El otro día flipaban en la red social X, antes Twitter, con las 1.500 personas que fue capaz de reunir el maratón de Valencia para un entrenamiento. La verdad es que sí, es algo alucinante pero parece que por aquí lo hemos normalizado tanto que parece que ya no sea noticia. Aunque lo sea. Es mérito de los corredores que se juntan pero también de una organización que ha sido capaz de hacer entender a los corredores que esos 42 kilómetros son mucho más que esos kilómetros.

El otro día os hablaba de gente que empieza. Hoy quería hablaros de personas que lo retoman. Me comentaba un chico que hace años hacía trail, que incluso se apuntó a uno pero que se rompió en el kilómetro 30 y que ahora se ha inscrito en un club de reciente creación en su localidad. Hay grupos de iniciación y se han juntado un buen grupito de personas de distintas edades. Supongo que ya vislumbran, en algún momento de sus vidas apuntarse a esa primera carrera. Será para mí muy emocionante ver cómo van evolucionando a medida que suman kilómetros. El compañero Gabriel Strazzeri nos habla de otro club, del de Albalat en el que también son un gran equipo.

La semana pasada fue la Behobia y, más allá de los resultados y demás me llamó mucho la atención la noticia que reflejaba que casi 1.000 corredores fueron eliminados por un motivo: no salir desde el cajón de salida que les correspondía. La normativa es clara: «La hora de salida y el grupo van marcados en el dorsal, es importante fijarse en el grupo de salida y colocarse detrás de la pancarta que lleve el número de tu grupo. Si adelantas la salida serás descalificado/a». Y añade: Es posible salir en un grupo posterior al asignado, pero situarse en zona más adelantada a la que corresponda según el color y número de dorsal o tomar la salida antes de la hora asignada e impresa en el dorsal será motivo de descalificación«.

¿Qué os parece esta norma? Supongo que, al igual que con muchas instrucciones, muchos corredores no leen el reglamento de las carreras y luego pasan estas cosas. ¡Qué lástima!, pensarán algunos de ellos mientras otros considerarán que es una decisión muy acertada de la organización. Pienso en lo que habrán vivido en ediciones anteriores para castigar a estos inscritos.

Como por aquí no nos gustan los castigos vamos a cambiar de tema y a hablar de algunos temas que llevamos esta semana en el canal mientras ya vamos preparando muchos del maratón que creo que os van a gustar. El compañero Adrián Cambra sigue contando todas las últimas novedades tecnológicas y nos habla de aplicaciones, sí, seguro que todos conocéis alguna, está claro, pero también os quedan otras por descubrir que tal vez se ajusten más a vuestras expectativas o que simplemente os gusten más.

La organización del maratón, en su página web, ha publicado algunos vídeos que hablan sobre la salud de los corredores. Nosotros, atendiendo a las indicaciones del doctor Luis Montesinos, hemos realizado un artículo que habla sobre la mujer y el suelo pélvico. Uno de los temas que más preocupan a las corredores y del que hablamos menos de lo que deberíamos.

En el vídeoconsejo os damos algunos tips para bajar pulsaciones mientras en la ruta os llevamos hasta el Castillo de Xio. Por cierto, si decidís salir este finde, tanto a entrenaros, como a correr o a hacer senderismo… ¡Abrigaos!

SÁBADO, 22 NOVIEMBRE

Tavernes de la Valldigna, 7 horas: Valldigna Extrem, 2025 Marxa senderista. 38 kilómetros.

Benidorm, 17:00 horas: Benidorm Half. Primero arrancará la 10k; el medio maratón tendrá lugar a partir de las 17:30 horas.

DOMINGO, 23 NOVIEMBRE

Llíria, 9 horas: VI Trail de Llíria. Primero empezará la carrera de 20 kilómetros y, a las 9:30 horas, la de los 11,3 km.

Burjassot, 9 horas: IV Carrera Corre Sin Resistencias. 5 kilómetros.

Massamagrell, 9:30 horas: XXII 15K i 5K Vila de Massamagrell. Salida simultánea de ambas carreras.

Beniflà, 9:30 horas: IX Volta a Peu Beniflà. 8,6 kilómetros.

Algemesí, 10 horas:XXIV Mitja Marato Samaruc Algemesí.

Benicarló, 10 horas: XLIV Cross Ciutat de Benicarló. 5 kilómetros. Campionat Autonòmic de Camp a Través.

