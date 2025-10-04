En los años 80 del pasado siglo, una publicidad anunciaba 'Joy', de Patou, como 'el perfume más caro del mundo'. Las amantes de lo exclusivo, ... con grandes recursos económicos, apostarían en la década anterior por '1000', de la misma casa. De este último se elaboraron en referencia a su nombre un millar de ejemplares, por supuesto numerados, que se entregaban en Rolls-Royce a las afortunadas clientas de París. Hasta la mismísima firma joyera Chaumet personalizó un frasco de aquel perfume, que expuso en una de sus últimas muestras organizadas en la plaza Vendôme, la meca en la alta joyería mundial.

Más allá de las cadenas comerciales de distribución y de nombres relacionados con el lujo, como Chanel, Dior o Guerlain, existen otras fragancias, llamadas de nicho o confidenciales, pensadas en quienes desean lo más especial, algo diferente y exclusivo, creado en contadas cantidades, y que, por supuesto, pueden permitírselo.

'La casa de perfumes más exclusiva del mundo', como tituló un reportaje una conocida revista de moda, se llama Henry Jacques, y sus limitados ejemplares muestran precios en consonancia con la exclusividad: de los 790 euros que cuesta un frasco de 75 mililitros, a los casi 2.400 a pagar por 30 mililitros de una esencia de Rosa de Bulgaria. Y eso que no hablamos de perfumes a medida, que en tal caso y siendo de la misma firma podrían llegar a sobrepasar los 100.000 euros. Sí, han leído bien, 100.000.

«Proponer fragancias a medida fue lo que nos permitió hace décadas diferenciarnos del resto de firmas, cuando los perfumes de los grandes grupos se empezaban a imponer», explica Anne-Lise Cremona, miembro de la segunda generación de esta empresa familiar del sur de Francia, que este 2025 celebra su medio siglo. Las fórmulas registradas en los archivos de la que igualmente podríamos denominar 'la Bugatti del universo del perfume' se cuentan también por miles. Son, en concreto, más de 3.000, donde sobresalen los ingredientes naturales, como la Rosa de Mayo, de reciente incorporación.

Estuches realizados en Suiza con la más alta tecnología incluyen en su interior el perfume sólido

Con estas credenciales, huelga decir que entre su selecta clientela hay personalidades del mundo del cine, las finanzas y hasta jefes de Estado cuya identidad prefieren no desvelar por una cuestión de mera discrección. «También tenemos una parte importante de clientes de Oriente Medio, que son grandes conocedores del perfume», nos explica Sophie Delas, directora de la boutique de París -una de las diez exclusivas del mundo, diseñadas todas por el arquitecto de interiores Christophe Tollemer-; ubicada al comienzo de la prestigiosa avenida Montaigne, junto al Sena.

Ampliar Los envases 'Clic-Clac'. R. C.

Además de fragancias, la firma elabora estuches fabricados en pieles exóticas, como el cocodrilo, y minimalistas recipientes para viajar muy bien acompañados. Los hay que podrían traernos a la memoria las formas de refinados encendedores. Se trata de los 'Clic-Clac', realizados en Suiza con la más alta tecnología, y que incluyen en su interior el perfume sólido seleccionado por el cliente. ¿Su valor? 30.000 euros para la versión en titanio, y 36.000 en el caso de la de carbono. Entre los famosos que cuentan con uno de estos exclusivos mecheros figura el español Rafael Nadal.

Olores sin sexo

¿Son estos los perfumes más caros del mundo? No serían los únicos, pero el que se llevaría la palma en ese terreno, y hasta figura en el Guiness de los récords por su precio, es el 'N°1 Imperial Majesty' de Clive Christian, algunos de cuyos frascos, fabricados en cristal de Baccarat y con un diamante de cinco quilates incrustado, alcanzaron los 200.000 euros hace unos años.

Gotas de prestigio y al precio de la mayor exclusividad, que no se ve, el summum del lujo, pero que se huele y que persiste durante horas en la piel del afortunado que lo porta por la riqueza de sus ingredientes. Creaciones tanto para mujeres como para hombres, porque, como dijo en cierta ocasión el reputado 'nez' Jacques Cavallier, «los olores no tienen sexo. Nada está prohibido en un perfume siempre que procure placer», zanjó.