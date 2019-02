«En Xeresa ya no hay oposición, es el momento de dar el salto autonómico» El alcalde de Xeresa, Tomàs Ferrandis, en la Mancomunitat de la Safor, entidad que preside. / lp El nacionalista aspira a ser diputado en Les Corts y rechaza repetir como primer edil al creer que los políticos no deben acumular cargos REDACCIÓN Jueves, 28 febrero 2019, 00:38

Tomàs Ferrandis lleva doce años al frente de la alcaldía de Xeresa (Compromís) y aspira a dar el salto a la política autonómica en las próximas elecciones. El que ha sido primer edil durante tres legislaturas deja la política local y pretende hacerse un hueco en Les Corts. Para ello ha presentado su candidatura a las primarias que celebra su partido para confeccionar las listas para la cámara autonómica.

«La política local no me ha desgastado, al contrario me ha dado fuerza para querer llevar la experiencia municipalista y comarcalista a Les Corts, donde hay mucho por hacer». Lleva 20 años en el consistorio, ocho en la oposición y 12 como alcalde. Entró por la puerta grande en 2007, al desbancar al Partido Popular con una mayoría absoluta que ha ido revalidando.

«Hemos trabajado mucho en Xeresa. En 2007 el PP dejó 1,5 millones de euros de deuda, un dineral hace doce años. Suponía el 150% del endeudamiento. Hemos acabado con esta situación y se ha invertido en mejoras urbanas y sociales», dijo el primer edil. Destacó que se ha renovado el alcantarillado y se han llevado a cabo infraestructuras deportivas: «Ha sido una gestión más tranquila que ideológica y ha dado buenos resultados».

Entiende que un político debe desempeñar «sólo un cargo». «Podría repetir como candidato y presentarme a las primarias, pero un político se debe a sus votantes y debe trabajar para un ámbito en concreto».

Por ello, entiende que es el mejor momento para hacer ese cambio: «En Xeresa ya no hay oposición. El PP no viene ni a plenos relevantes como el de Presupuestos. Creo que es el momento de dar el salto a la política autonómica», añadió.

Ferrandis dijo que tiene muy clara qué política quiere hacer, algo que responde a su idea de que los cargos públicos no deben acumular puestos de responsabilidad en las administraciones ni en los partidos: «Quiero hacer lo que más me gusta. Ir a los municipios y escuchar las necesidades de la gente. Después acudir a la cámara autonómica y defender esos intereses. Pero el proceso no debe acabar aquí».

«Hay que regresar y explicar qué has hecho como representante público para mejorar la vida de tus votantes y de los que no lo son, por que en definitiva, hay que defender los intereses de todos los valencianos». Destacó la buena labor del Consell en avances sociales y modernización de leyes agrarias o industriales, pero matizó la importancia de avanzar en la norma de Comarcalización: «Esta ley está recurrida. Es necesario desarrollarla, no se trata de crear nuevos organismos ni de emplear a más funcionarios, si no de repartir mejor todos los recursos. Las Mancomunidades deben ser quienes reciban ayudas y las apliquen en las comarcas en función de las necesidades».