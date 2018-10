Xeraco planta cara a Gandia e incluirá los 600 metros de playa de l'Auir en su término Vista de la desembocadura del río Vaca desde la playa de Xeraco que divide la zona de l'Auir que se disputa con Gandia. / r. escrihuela La negativa de la Ciudad Ducal y la posibilidad de que no acuda el Institut Cartogràfic Valencià al acto de delimitación lleva al Ejecutivo local a tomar la iniciativa ROCÍO ESCRIHUELA XERACO. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:56

El Ayuntamiento de Xeraco va a tomar las riendas en la disputa que mantiene con Gandia por los 600 metros de la playa de l'Auir que considera que le pertenecen y va a incluir esta franja del litoral mediterráneo en su término municipal. Así lo ha decidido el Consistorio tras plantarse ante la negativa de Gandia de querer arreglar este conflicto, tal y como apuntó el alcalde que acusó a la ejecutivo de la capital de la Safor de «falta de voluntad de diálogo».

A pesar de la ausencia de Gandia y de la posibilidad de que el Institut Cartogràfic Valencià tampoco acuda, Xeraco continuará con el plan previsto y levantará acta 'in situ' de la delimitación del término. La comisión creada por el pleno para este proceso acudirá al escenario del conflicto y realizará las mediciones pertinentes para marcar las coordenadas de su zona y posteriormente avalar que les pertenece. Cada comisión de los municipios afectados pueden realizar por separado el acta alegando que la otra parte no está de acuerdo.

Xeraco elevará este informe con los límites que establezca ese día y lo presentará a la dirección general competente. Esta administración trasladará dicho expediente al Institut Cartogràfic Valencià que a la vez lo remitirá a la Conselleria para que les solicite iniciar la actuación para delimitar los lindes.

La comisión del municipio acudirá el día 7 a la zona del conflicto para levantar acta del amojonamiento

El edil de Medio Ambiente de Xeraco, Stefan Torres, y el arquitecto municipal, mantuvieron ayer una reunión con representantes del Institut Cartogràfic Valencià para plantearles algunas dudas al respecto de este conflicto. A pesar de las desavenencias con Gandia, desde el ejecutivo xeraquero mantienen el propósito de que la «mejor idea es que se presenten el día 7 los dos municipios e iniciemos un debate», apuntó Torres.

El concejal de Medio Ambiente conoce la posibilidad de que el Institut Cartogràfic no acuda a la cita y señala que esta postura se debe a que «Gandia no pide el esclarecimiento del deslinde». Torres aseguró que existen «otros caminos, pero queremos hacer las cosas bien. Lo más conveniente es que Gandia intente dialogar o solicitar del deslinde. Va poco a poco porque sólo es un único pueblo el que lo pide, ya que ellos no tienen voluntad».

Torres apuntó que desde el Consistorio de la capital de la Safor «no nos han confirmado que no vayan a venir, así que imagino que enviarán a su comisión».

Pero desde la Ciudad Ducal mantienen que esta convocatoria «es un paripé» y fuentes municipales han asegurado a LAS PROVINCIAS que no tienen intención de acudir porque «no tiene validez jurídica». De hecho, consideran que asistir a esta cita sería una contrariedad a la decisión que han tomado de acudir a la vía judicial para presentar un recurso contencioso administrativo contra la convocatoria.

Más informes

No obstante, desde Gandia alegaron la semana pasada que habían solicitado más informes ya que consideraban que otras administraciones debían estar presentes. Desde la Ciudad Ducal requieren la intervención de Costas, o Catastro, además del Ayuntamiento de Xeresa y los propietarios de las zonas que delimitan con el área del conflicto.

Sin embargo esta decisión ha sorprendido en Xeraco porque en un primer momento Gandia accedió a acudir a la cita y convocó a su comisión el 15 de octubre a las 12 de la mañana, tal y como se acordó en el pleno extraordinario celebrado el 11 de octubre. Una sesión urgente tras el requerimiento del municipio para que respondiera a la solicitud que enviaron a principios de agosto.

Y es que desde Xeraco señalan que siempre han tendido la mano a Gandia para intentar mediar ambas partes y solucionar este conflicto. De hecho, apuntan que fueron ellos quienes tras no tener respuesta por parte de la Ciudad Ducal a la cita convocada el día 15, decidieron enviar una petición de confirmación de asistencia a 10 días vista, cuando en realidad podrían haber acudido sin recordárselo, pero no quisieron actuar en ningún momento de mala fe. Finalmente, el día convocado y una hora antes de la cita ambas partes acordaron posponerlo al día 7 y un decreto del alcalde de Xeraco tuvo que cancelar el acto de delimitación 'in extremis'.