El PP de Xeraco afirma que el electorado ha hecho «justicia» al otorgarle mayoría REDACCIÓN Miércoles, 29 mayo 2019, 00:49

xeraco. El PP de Xeraco entiende que el electorado ha hecho justicia al dar a esta formación la mayoría absoluta para gobernar. El PP ha ganado en 2011 y 2015, pero fue desalojado con una moción de censura y se le impidió gobernar hace cuatro años.

De este modo, el futuro alcalde, Avelino Mascarell, dio su agradecimiento a «toda la gente que ha estado colaborando y participando con el equipo» y ha recalcado, «es de agradecer». En ese sentido, Avelino Mascarell ha mostrado su satisfacción antes los resultado tras lograr un total de 1656 votos y convertirse en el alcalde más votado de la historia de Xeraco.

Un resultado con el que, ha incidido, se ha hecho «justicia». Cabe recordar que sufrieron una moción de censura alegando a «una mala gestión» tras ganar las elecciones en 2015. «Y, estos últimos años, se ha visto que la gestión del tripartito no ha sido la óptima. El pueblo ha votado, ha sido claro y ha dicho que no quería pactos de izquierdas, quería un cambio claro y entiendo el mensaje que me han enviado. Quieren que se trabaje por el pueblo, que se mire primero por los vecinos, que se piense en las empresas de Xeraco y continuemos el sistema de hace 8 años que no era otro que escuchar a los vecinos».

Lo más inmediato, ha anunciado, el futuro alcalde de Xeraco es reunirse con el equipo para distribuir las delegaciones correspondientes pensando en la persona más idónea para cada área, «siempre de una forma consensuada con los compañeros y toda la gente que ha formado parte de la lista».

Asimismo, ha manifestado su intención de reunirse con el equipo de gobierno actual y su alcalde para poder desarrollar un traspaso de poderes tranquilo y, así, recibir toda la información necesaria para ir avanzando en la gestión municipal de la nueva legislatura.