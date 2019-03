Víctor Soler apuesta por el diálogo porque «las mayorías absolutas son complicadas» El edil popular Víctor Soler en una rueda de prensa. / àlex oltra El candidato del PP de Gandia insiste en que «no está investigado» y asegura que «el PSOE lo ha utilizado para hacer daño al Partido Popular» ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Martes, 12 marzo 2019, 23:57

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana despejó ayer la incógnita del candidato a la alcaldía de Gandia y anunció la elección de Víctor Soler. El actual presidente del PP en la ciudad encabezará por primera vez la lista de los populares en unos comicios municipales. El partido que lidera Isabel Bonig cierra unos meses de incertidumbre con esta decisión que deja como número uno al edil y diputado en Les Corts, dejando a un lado otras propuestas como la de Guillermo Barber.

El PP cierra filas con Soler y deja en sus manos y en el equipo que configure la apuesta para regresar a la alcaldía de la capital de la Safor tras salir del gobierno hace ahora cuatro años, cuando a pesar de ser el partido más votado en la Ciudad Ducal, el pacto entre el PSPV y Més Gandia y el apoyo del único edil de Ciudadanos le apartó de la vara de mando.

Soler, militante del PP desde el año 2000, no podía ocultar ayer su satisfacción por la designación y por el «gran reto de ser cabeza de lista del partido con mayor representatividad de la ciudad». «Voy a dejarme la piel en ello», destacó el candidato del Partido Popular a la alcaldía quien expresó su deseo de que «la primera sea la vencida», en alusión a su debut por liderar la lista.

El candidato del PP reconoció que los tiempos de bipartidismo parecen haber pasado página y señaló que «el paradigma ha cambiado y las mayorías absolutas en estos tiempos se antojan más complicadas». No obstante, Soler apuntó que «creo en el diálogo y me gustan los acuerdos y lo he puesto en valor desde que estoy en política».

«Ganas de cambio»

El portavoz de los populares aseguró que «noto muchas ganas de cambio» en la calle porque «han sido cuatro años perdidos para la ciudad, sin políticas claras ni proyectos». Soler reprochó a la alcaldesa Diana Morant que ha estado «más preocupada por su promoción política que por gobernar para todos» y apuntó que «eso es lo que quiero cambiar si me dan la confianza mayoritaria».

Respecto a su implicación en el caso Púnica, el candidato del PP insistió en que «nunca he estado imputado, ni investigado, ni citado a declarar» y afirmó que es «absolutamente inocente». Soler culpó al PSOE de «intentar implicarme en todo esto» y aseguró que los socialistas «lo han utilizado para hacer daño al PP».

El líder popular añadió que sólo espera que la justicia «sea rápida y termine el procedimiento».