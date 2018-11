Víctor Rubio: «Por desgracia a veces los resultados están por encima del trabajo» Martín Bello defiende el balón ante un contrario. / upb gandia El técnico del Angels Vision achaca la derrota ante el UCAM Murcia a errores puntuales después de un partido disputado a gran nivel S. ROCA GANDIA. Martes, 6 noviembre 2018, 00:44

No pudo ser ante el UCAM Murcia y el Angels Vision Gandia estrenó su nuevo nombre patrocinado con una derrota por 81 a 88 que incluyó una prórroga y sensaciones muy buenas del equipo de Víctor Rubio.

El resultado no esconde un buen rendimiento global, argumentado en los parciales de los tres primeros cuartos (17-21; 22-12 y 23-21) y por las actuaciones individuales de algunos jugadores como Martín Bello (16), Miki Novovik (14), Luis Ferrando (19) o Ródenas (10), empañados por un final que encadenó varias acciones puntuales erráticas que acabaron sembrando las dudas en el grupo.

Así lo ve también el técnico, Víctor Rubio: «A falta de dos minutos ganábamos 70-62, su mejor parcial en todo el encuentro 0-9 igualó el partido y aunque luego vino un triple nuestro, y cuando lo teníamos otra vez a tiro, cometimos un error en un saque de banda, tuvimos que hacer falta, nos meten los dos tiros libres y nos vamos a la prórroga».

Con el partido encarado, al Angels Vision le faltó seguramente templanza en los ataques que, pudieron haber finalizado con canasta, pero sirvieron para aumentar la autoestima del rival: «»Creo que hubo dos ataques donde contemporizamos demasiado y cuando se juntan tantos factores emocionales al final pasan factura en un deporte como el nuestro».

Pese a la derrota, las sensaciones que ofreció el equipo fueron buenas. Sigue en franca mejoría ofensiva y ofrece buenas prestaciones atrás, teniendo en cuenta el rival que había enfrente.

Para Rubio, el resultado no está acorde con el trabajo de su equipo y lo compara con el de la temporada pasada: «A veces los resultados por desgracia están por encima del trabajo, pero los entrenadores tenemos que ir un poco más allá. Es injusto cuando ves trabajar bien a un equipo como el nuestro y no salen los resultados. La temporada pasada, que no me gustaba tanto como ahora el juego del equipo, íbamos líderes, pero esto es así».

Sobre la derrota y las sensaciones que le dejan comentó: «Derrotas como las del otro día me duelen porque son errores puntuales; la primera derrota en casa sí me dolió porque estábamos muy lejos de lo que queremos en ataque. Desde entonces estamos en unas cifras ofensivas mejores».

Por último, Rubio reconoció la dificultad añadida que supone recomponer cada año la plantilla: «hay clubes como Murcia o Cartagena que conservan los bloques y eso facilita más las cosas. Aún así estoy muy satisfecho de cómo está captando el equipo el estilo de juego que queremos utilizar y el rendimiento va creciendo cada día».