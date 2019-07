«El vértigo de los primeros días se está convirtiendo en emoción y diversión» Sandra Faus Palmer, nueva fallera mayor de Gandia. / lp La máxima representante de la fiestas josefinas del próximo ejercicio afronta la demanà tras asimilar la relevancia de su cargo en estas semanasSandra Faus Palmer Fallera mayor de Gandia de 2020 IÑAKI LÓPEZ GANDIA. Sábado, 13 julio 2019, 01:03

La nueva fallera mayor de Gandia, Sandra Faus Palmer, afronta el cargo con la máxima ilusión y responsabilidad por ser la máxima representante de los falleros de su ciudad. La joven destaca los importantes cambios aprobados para este curso fallero y hace especial hincapié en que la 'germanor' entre las 23 comisiones sea la protagonista de su año. Esta noche será el gran día para Sandra y su familia, que disfrutarán del acto de su demanà en el Palau Ducal de Gandia a las 21 horas. Las reinas y presidentes de las 23 comisiones falleras de la ciudad y todos los miembros de la Federació de Falles acompañarán a la nueva representante en el momento de iniciar su cargo de manera oficial.

- ¿Cómo espera su demanà?

- Será una noche con una primera parte muy protocolaria, con la pregunta más esperada y con los nervios de dirigirme por primera vez a todo el colectivo fallero. Después lo celebraremos más relajadamente acompañados de amigos, familiares, reinas y presidentes, corte de honor y Federación.

- ¿Prepara algo especial o se deja sorprender?

- Es un día con mucha trascendencia y me gusta tenerlo todo controlado. En este caso esto es posible gracias a la ayuda de los amigos, que se están involucrando en los preparativos. Está todo listo, aunque quedan los típicos detalles de última hora.

- El momento en que la alcaldesa le haga la pregunta más esperada aceptará de manera oficial el cargo, ¿qué supone esto para usted?

- Para mí supone una gran responsabilidad representar a todos los falleros y falleras de Gandia, y al mismo tiempo, por supuesto, una gran ilusión.

-Será el centro de todas las miradas, ¿se podrá acostumbrar a eso?

-La verdad es que no creo que pueda acostumbrarme nunca a ser el centro de todas las miradas. Para mí es una de las cosas más difíciles que conlleva el cargo.

- ¿Qué sentimientos le crea ser la máxima representante de las fallas en su ciudad?

- Me crea ilusión y vértigo en un primer momento, que poco a poco se están convirtiendo en diversión y emoción en cada uno de los actos.

-¿Es usted de llevar las riendas del proceso de elección y de ver cómo avanzan sus trajes o prefiere delegar en sus personas de confianza y así evitar nervios?

-Desde que tengo memoria he llevado personalmente la elección de mi indumentaria, este año no podía ser de otra manera. Cuento con un equipo de excelentes profesionales de mi confianza que me conocen y saben cuáles son mis gustos.

-¿Qué han supuesto para usted las Fallas hasta antes de su elección?

- Las fallas para mí suponen mucho más que una fiesta, en ellas he encontrado a grandes amigos. Además, me encanta vestirme y participar en todos los actos.

-¿Cambia algún sentimiento dentro de usted cuando le comunican que es la elegida?

- Aunque la responsabilidad es mucho mayor, el sentimiento hacia las fallas sigue siendo el mismo. Eso sí, el cargo me está permitiendo conocer a grandes personas que me acompañan en todo momento y hacen que las cosas sean más fáciles.

-¿Qué espera usted de las 23 comisiones falleras de Gandia que le acompañarán durante todo su reinado?

-Estoy segura que será un año con la 'germanor' como protagonista. También será un ejercicio marcado por grandes cambios decididos en el Congrés faller. Aunque estos cambios no van a ser fáciles, estoy segura que todas las comisiones pondrán de su parte.

-¿Cómo cree que afectarán estos cambios? ¿Considera que mejorarán el sistema tradicional de las fallas de Gandia?

- Todos los cambios son difíciles porque siempre suponen un riesgo. Pero las fallas van a demostrar una capacidad organizativa sorprendente para mejorar. Estoy segura que los cambios aprobados para la ofrenda y las cabalgatas serán para mejorar. En la cabalgata porque permitirá que todos disfrutemos más y seamos más imaginativos; y en la ofrenda porque será más rápida, para que los mayores y sobre todo los niños puedan desfilar en un horario racional.

- Ser fallera mayor está cargado de responsabilidad y de actos, ¿cómo tiene previsto compaginar esto con su trabajo en el hospital de Dénia?

- Tengo la gran suerte de no trabajar los fines de semana, que es cuando tenemos la mayoría de los actos. Esto en el sector sanitario es todo un lujo. Además, en el hospital Marina Salud están muy contentos con mi elección y mis compañeros me están ayudando mucho.

-¿Qué actos espera con más ilusión?

-La presentación y la ofrenda me parecen dos de los actos más emotivos.

-¿Cree que las Fallas solo son para los falleros?

-Las fallas en Gandia son unas de las fiestas más abiertas, en comparación con las fiestas de otras localidades. Animo a los no falleros y visitantes a dejarse llevar por ellas y disfrutarlas.