Els Verds se rebela contra EU y rechaza «intermediarios ajenos» Los miembros de la formación ecologista consideran que ningún partido hable por ellos en asuntos de coaliciones como Més Gandia R. ESCRIHUELA GANDIA. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:56

La formación de Els Verds de Gandia ha salido a la palestra para dejar claro que serán ellos los que decidirán si quieren pertenecer o no a la coalición Més Gandia. Desde el partido han emitido un comunicado para responder a la oferta que la semana pasada planteó Esquerra Unida sobre la posibilidad de abrir la puerta del pacto de izquierdas a otras formaciones como Els Verds o Podemos.

Desde Els Verds consideran que «no necesitamos que alguien de otro partido hable por nosotros, ni que proponga a Compromís nuestra participación en una coalición que no fue la nuestra sin habernos preguntado antes si queremos o no pertenecer a ella o si queremos o no que Més Gandia se repita con los mismos componentes o otros diferentes».

Es cierto que desde Esquerra Unida, el coordinador local, Nahuel González propuso hace unos días dar cabida a otros partidos, pero dejó claro que antes de plantearse estas propuestas, debía estar decidido si Més Gandia iba a presentarse en coalición a las elecciones municipales como en 2015, o si por el contrario, las formaciones iban a acudir a las urnas en solitario. Situación que todavía está pendiente de decisión, porque desde Compromís, aún no han abordado esta cuestión en la asamblea. Una cita que se debatirá en las próximas reuniones de la formación nacionalista.

Desde Els Verds apuntaron que Esquerra Unida no se ha dirigido a ellos para «conocer nuestra opinión sobre la participación o no en una posible renovación o ampliación» de la coalición de izquierdas que confluyó en los últimos comicios.

La formación ecologista por el momento no ha acordado cuál es su posición de cara a las elecciones, pero ha señalado que una vez esté decidido «entraremos en contacto directamente con los partidos que consideremos».

Además, han apuntado que «con la mayoría tenemos unas magníficas relaciones desde hace años y no nos hacen falta intermediarios ajenos a nosotros, ni para hablar con Compromís y los partidos que pertenecen a Més Gandia ni con otros como Podem o otros para iniciar un proceso unitario».

Desde Els Verds han señalado que en el caso de confluir en coalición será para «preparar un programa electoral en el marco de la izquierda valenciana pensando en Gandia, su gente y su territorio y para hacer una importante renovación de la manera de hacer política municipal».

Análisis de la gestión

En estos momentos, la formación ecologista ha iniciado un proceso de elaboración de su programa electoral, así como el análisis de la gestión del actual gobierno municipal de PSPV-Més Gandia.

De momento, Els Verds ya ha apuntado que han sido «muy críticos algunas decisiones que miembros de Més Gandia han compartidos con los socialistas». Una de estas actuaciones que no han gustado y que ha destacado ha sido la creación de una nueva tasa dentro del precio del agua.

Una gestión que «será motivo de reflexión y análisis ante la preparación y definición de la estrategia electoral que finalmente apruebe el partido desde nuestra independencia y soberanía política».