Las ventas de alimentos con certificación ecológica de Dulcesol aumentan un 147% Rafael Juan atiende a los periodistas junto a Puig y Morant. / lp El crecimiento del grupo de alimentación en el mercado internacional asciende a más de 57 millones de facturación ROCÍO ESCRIHUELA GANDIA. Jueves, 21 marzo 2019, 00:56

La venta de productos de certificación ecológica del Grupo Dulcesol está aupando a la empresa de alimentación al liderazgo en la comercialización de este tipo de alimentos sobre todo a nivel nacional y europeo. Las ventas han aumentado un 147% en el último año y son una de las consecuencias del crecimiento del grupo junto a las del mercado internacional, con más de 57 millones de facturación, el 17% del total.

El Grupo Dulcesol ha hecho balance del 2018, un año donde las ventas han crecido un 3% más respecto al ejercicio anterior y el número de empleados ha llegado hasta los 2.420, de los que cerca del 50% son mujeres.

Según ha comunicado la compañía, la producción del año pasado superó las 150.000 toneladas en sus 38 líneas de fabricación de pastelería y panadería, alimentación infantil, cremas untables, bollería congelada y cremas. Durante 2018, el Grupo Dulcesol ha llevado a cabo diferentes inversiones por valor de 49,3 millones de euros, cifra que se ha visto incrementada un 76% con respecto al pasado año.

Dentro de esta partida se incluyen inversiones destinadas a aumentar la capacidad productiva de su planta en Argelia, que ha supuesto la puesta en marcha de una tercera línea de producción, así como el desarrollo de proyectos de I+D y de productos con mejor perfil nutricional. El consejero delegado, Rafael Juan, ha destacado que «otro hito fundamental del pasado año ha sido la puesta en marcha del Centro de Innovación Nutricional y Salud (CINS) desde el que vamos a impulsar diferentes iniciativas dentro de nuestros compromisos de salud con la sociedad, los consumidores y los empleados».

El grupo alimentario reúne a día de hoy una cartera de más de 200 productos en siete categorías diferentes: pastelería y panadería dentro de la marca Dulcesol; alimentación infantil bajo Mi Menú; cremas untables con Top Cao; bollería congelada a través de Horno Hermanos Juan; cremas 'ready to eat' de Natur Cream y 'smoothies' funcionales comercializados bajo la marca de Be Plus.

En la actualidad Dulcesol posee centros de producción en Gandia y Villalonga, además de una fábrica en Argelia con tres líneas de fabricación, que ha aupado a la marca al primer puesto en el sector de pastelería en este país. También cuenta con una granja productora de huevos, que abastece el 85% de sus necesidades, y una planta de impresión de bobinas y bolsas para envasado.