Los vecinos de Tavernes tendrán que esperar otra legislatura más para tener la circunvalación Retención de vehículos en el casco urbano de Tavernes a su paso por la CV-50, principal arteria de circulación de la localidad. / lp El nuevo proyecto ya está redactado a la espera del informe ambiental, dotarlo de presupuesto, licitarlo y construir la vía alternativa a la CV-50 ROCÍO ESCRIHUELA Miércoles, 27 febrero 2019, 00:01

Como mínimo una legislatura más es el tiempo que tendrán que esperar los vecinos de Tavernes para tener la ansiada circunvalación que pueda sacar el tráfico de vehículos del casco urbano. A pesar de que existe buena voluntad por parte del Consell y del Ayuntamiento vallero y se ha avanzado, son muchos los vecinos que piensan que esta infraestructura no llegará.

Un pesimismo que ahonda tras llevar la infraestructura muchos años paralizada y tener que comenzar los planes desde cero tras descartarse el proyecto de 2006 porque el trazado transcurría por zona inundable. Sin embargo, el ejecutivo y el Consell han avanzado con pasos lentos. La redacción del nuevo proyecto ha tardado casi un año, aunque es cierto que la empresa encargada del mismo disponía de un plazo máximo de 24 meses.

Avances a un menor ritmo del que a la administración local y a los vecinos les gustaría. Y es que tras poner sobre la mesa el nuevo trazado, aún quedan fases determinantes para que sea una realidad la circunvalación. El proyecto primero debe obtener el informe favorable del impacto medioambiental, para luego decidir la dotación económica, sacar la obra a licitación y por último, la construcción del vial. Todo ello con elecciones por el camino que podrían dejar en el limbo este plan.

Un recorrido lento pero seguro. Esa es la impresión que tiene el ejecutivo tras la redacción del nuevo proyecto para la variante CV-50 y que surgió tras la inviabilidad de un trazado que se remonta al año 2006 y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) denegó aludiendo que era inviable.

La futura solución para conseguir descongestionar la circulación en la arteria principal de la capital vallera ha avanzado hacia un nuevo trámite administrativo. El proyecto de circunvalación ya está sobre la mesa de la Conselleria de Medio Ambiente para que pueda dar, si así lo considera, el visto bueno al trazado que se ha planteado ahora con el objetivo de dar una solución a los problemas de tráfico que sufren a diario conductores y peatones que usan esta travesía. El visto bueno del estudio de impacto ambiental daría alas a la llegada de la infraestructura, aunque todo sería realidad dentro de varios años.

A largo plazo

Tras más de una década con un proyecto bloqueado, el ejecutivo de Compromís tomó las riendas para instar a la Conselleria a redactar otro trazado que pudiera ser viable y dar luz verde a una reivindicación histórica de la localidad. Ahora, con esta propuesta, los trámites vuelven al principio y se tardará años en que pueda ser una realidad, pero desde el ejecutivo consideran que se trata de un «paso importante».

El alcalde Jordi Juan ha señalado que es un «avance». «Pasamos de un plan que no se podía ejecutar, a uno que sí que podrá hacerse porque no tiene la afección del río», indicó el primer edil. Juan destacó que la Conselleria «ha atendido nuestra petición y ahora tenemos un plan viable y no como el anterior que era un proyecto afectado por las obras de la laminación del Vaca». Otra infraestructura que en estos momentos está en punto muerto, y que no estaba contemplada en los presupuestos del Estado que en su día propuso el Gobierno de Pedro Sánchez.

A pesar de ir poco a poco, el alcalde de Tavernes no quiso hablar de tiempos consciente de la envergadura del proyecto y de los trámites administrativos. «Los plazos de urbanismo no son cuestiones menores, pero podríamos hablar de un proyecto que ya se podría ejecutar, si el informe resulta favorable», añadió el edil de Compromís.

No obstante, para certificar la viabilidad del proyecto se necesitan varios pasos y el tiempo estimado para tener un resultado es como mínimo de un año. Para lograr el visto bueno por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, esta solicita informes a otros organismos, entre los que se encuentran la CHJ, el Ministerio de Fomento y el propio Ayuntamiento de Tavernes.

Con el nuevo proyecto, el trazado arrancaría a la altura de la fábrica Asfaltos Chova y discurriría en línea recta entre el Vaca y el Vadell, por el Camí de Herrera para conectar directamente con la N-332.

Paralelamente a esta actuación, el Ayuntamiento ha solicitado a Carreteras una conexión con la AP-7. Para el edil de Urbanismo, Josep Llácer, este vial de unión con la autopista «facilitaría una salida natural a los usuarios de la Ribera y la Valldigna que permitiría una mayor movilidad en los desplazamientos y además daría facilidades de conexión a las industrias de la zona».

Mientras se está a la espera de que se pueda materializar la circunvalación, desde el Ayuntamiento siguen trabajando para «dar prioridad al peatón», como recordó el alcalde. «El proyecto integral de pacificación para dar fluidez al tráfico continúa», apuntó Juan. De hecho, Llácer explicó que están previstas más mejoras con tres pasos de peatones, uno ante la casa de la cultura, y los otros frente a dos supermercados para incrementar las medidas de seguridad. Además de la eliminación de semáforos para dar mayor fluidez a los vehículos.