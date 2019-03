Vecinos de Sant Francesc piden no revertir la circulación en la calle Comte d'Oliva Residentes del barrio entregan 400 firmas en el consistorio para evitar deshacer la obra de 2016 y piden que se utilice el dinero para otras mejoras ROCÍO ESCRIHUELA Jueves, 21 marzo 2019, 00:56

oliva. Las obras de remodelación de la calle Comte d'Oliva van camino de convertirse en un quebradero de cabeza, pero no sólo para el Consistorio, sino también para los vecinos de la zona. Hace unos días residentes del barrio de Sant Francesc entregaron unas 400 firmas en el Ayuntamiento para solicitar al ejecutivo que no revierta las obras de la calle Comte d'Oliva. Una situación totalmente contraria a la decisión de otros vecinos de la zona que hace unos meses iniciaron otra recogida de firmas para que el Consistorio devuelva el controvertido vial a su situación original.

El promotor de esta iniciativa, Julián Navarro, aseguró ayer a LAS PROVINCIAS que son muchos los vecinos que prefieren que la calle se quede como está actualmente, de un único sentido. «Llevamos muchos años soportando el tráfico de camiones y nos temblaba toda la casa cuando pasaban estos vehículos pesados», señala este vecino.

Navarro considera que las obras que se ejecutaron en 2016 «están bien hechas» y cree que no es necesario «deshacer una cosa que está bien y que ha dejado bonita la calle». «Nos ha dado mucho vida a las terrazas y hay más ambiente», aseguró el propietario de un bar de la zona. Este vecino es consciente de que cuando se realiza una obra no están todos contentos, pero considera que debe buscarse una solución para los que no lo están, pero nunca revertir la situación y «soportar otros ocho meses de obras porque mientras duró la reforma la mitad de los negocios se arruinaron».

En el documento que han entregado en el Ayuntamiento de Oliva piden que el dinero que se pueda invertir en esas obras se destine a otras mejoras en el barrio.